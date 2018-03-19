До наступления астрономической весны осталось чуть более суток

Источник: РИА "Новости"

Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень. Пресс-служба Московского планетария

В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова. Отсюда и название — равноденствие.

В день весеннего равноденствия в этом году Солнце будет находиться в созвездии Рыб. Начиная с 21 марта, оно будет восходить на северо-востоке, а заходить — на северо-западе.

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«В давние времена, когда не было календарей, считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром», — добавляется в материале.