До наступления астрономической весны осталось чуть более суток

Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень.
Пресс-служба Московского планетария
В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова. Отсюда и название — равноденствие.
В день весеннего равноденствия в этом году Солнце будет находиться в созвездии Рыб. Начиная с 21 марта, оно будет восходить на северо-востоке, а заходить — на северо-западе.
«В давние времена, когда не было календарей, считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром», — добавляется в материале.
Ранее синоптики отмечали, что метеорологическая весна в Московском регионе пока запаздывает. Средняя температура прошедших дней оказалась почти на 5 градусов ниже нормы. Высота сугробов в регионе достигает 51 сантиметра. По прогнозам, снежный покров сохранится в течение всего марта и начнет таять в первой декаде апреля.
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