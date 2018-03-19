В МЧС предупредили о порывах ветра до 18 метров в секунду

Как рассказали в МЧС по Пермскому краю, 20 марта ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабая метель. А вот ветер может быть сильным. Ночью ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Днём он ослабеет до днём 6−11 м/с. Температура воздуха ночью от -7 до -12 градусов. Если не будет облачности, столбик термометра может упасть до -15,-20 градусов. Днём будет теплее: от -2 до -7 градусов.