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16:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

В МЧС предупредили о порывах ветра до 18 метров в секунду

Водителей просят быть внимательными и осторожными.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 70% 758 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2018

О порывах ветра до 18 метров в секунду предупредили в МЧС по Пермскому краю.

Как рассказали в МЧС по Пермскому краю, 20 марта ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабая метель. А вот ветер может быть сильным. Ночью ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Днём он ослабеет до днём 6−11 м/с. Температура воздуха ночью от -7 до -12 градусов. Если не будет облачности, столбик термометра может упасть до -15,-20 градусов. Днём будет теплее: от -2 до -7 градусов.

В МЧС предупреждают, что сохранится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возникновение ограничений в движении транспорта по всей территории Пермского края в связи с несоблюдением ПДД, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, погодными условиями.

Напомним, синоптики сообщают, что аномальные морозы отступают, но температура воздуха по-прежнему остаётся ниже нормы.

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