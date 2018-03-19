Федеральные трассы Волгоградской области вновь открыты для движения

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Упрдор «Азов», ограничения движения на федеральных трассах Волгоград — Каменск-Шахтинский, Москва — Астрахань в границах Волгоградской области и подъезд от трассы Р-22 к Элисте полностью сняты. Дождь при минусовой температуре прекратился, что позволило дорожникам нормализовать состояние проезжей части.

Однако дежурство техники и обработка трасс противогололедными реагентами продолжаются. Согласно данным спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных трасс, теперь ожидаются осадки в виде снега.