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16:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Федеральные трассы Волгоградской области вновь открыты для движения

В Волгоградской области полностью восстановлено движение на трех трассах, проходящих по территории Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Упрдор «Азов», ограничения движения на федеральных трассах Волгоград — Каменск-Шахтинский, Москва — Астрахань в границах Волгоградской области и подъезд от трассы Р-22 к Элисте полностью сняты. Дождь при минусовой температуре прекратился, что позволило дорожникам нормализовать состояние проезжей части.

Однако дежурство техники и обработка трасс противогололедными реагентами продолжаются. Согласно данным спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных трасс, теперь ожидаются осадки в виде снега.

ФКУ Упрдор «Азов» рекомендует водителям пока без особой необходимости не выезжать на автодороги. А при движении соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не препятствовать работе дорожной техники.

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