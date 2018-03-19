Федеральные трассы Волгоградской области вновь открыты для движения
В Волгоградской области полностью восстановлено движение на трех трассах, проходящих по территории Волгоградской области.
В Волгоградской области полностью восстановлено движение на трех трассах, проходящих по территории Волгоградской области.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Однако дежурство техники и обработка трасс противогололедными реагентами продолжаются. Согласно данным спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных трасс, теперь ожидаются осадки в виде снега.
ФКУ Упрдор «Азов» рекомендует водителям пока без особой необходимости не выезжать на автодороги. А при движении соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не препятствовать работе дорожной техники.
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