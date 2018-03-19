Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Виктория Боня устроила роскошную вечеринку в честь дня рождения дочери
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
У вертолета с Иванкой Трамп на борту сломался двигатель
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Волочкова порадовала поклонников изменениями во внешности
Футболист «Спартака» помог болельщице выйти замуж
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
8Венере Милосской сделали протезы
16:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В США создали первый в мире «звуковой» коктейль

Когда наука и развлечения идут рука об руку.

Креативные парни из вашингтонского бара Columbia Room представили миру свое новшество — коктейли, сделанные с помощью звука.

Во время загрузки произошла ошибка.

В то время, когда большинство барменов на планете используют классическую барную ложку для смешивания своих коктейлей, американцы начали использовать хрустальные чаши (в основном, используемые для медитаций), которые при определенных касаниях начинают вибрировать и издавать звук.

Именно эта вибрация и помогает смешивать коктейли.
Читайте также
Бельгийский бар установил сигнализацию на пивные бокалы

Что, кстати, не только влияет на вкус, но и выглядит умиротворяюще.

Технический термин этого действа — киматика — визуализация звука с использованием какой-либо среды, например, воды, или, в данном случае, выпивки.

Всего таких «звуковых» коктейлей в баре Columbia Room четыре, называются они Спектрум.

Вероятно, вибрация — это не самый удобный способ смешивать коктейли, но согласитесь, выглядит это волнующе. Уверены, что скоро такие напитки станут популярны во всем мире.

Во время загрузки произошла ошибка.
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Путин назвал цель нового президентского срока
Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса
Проекция с улыбчивым Путиным появилась на здании британского МИД
Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы
7 фактов из жизни подводников, о которых вы даже не подозревали
СМИ: коалиция во главе с США эвакуировала главарей ИГ в Сирии
Преподаватели выступили против новых образовательных стандартов
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
60-летняя Шэрон Стоун сыграла роль, написанную для 25-летней Создатели комедии изначально предлагали актрисе сыграть маму главной героини, но Стоун самостоятельно переработала сценарий
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь