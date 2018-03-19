В США создали первый в мире «звуковой» коктейль
Когда наука и развлечения идут рука об руку.
Когда наука и развлечения идут рука об руку.
Креативные парни из вашингтонского бара Columbia Room представили миру свое новшество — коктейли, сделанные с помощью звука.
В то время, когда большинство барменов на планете используют классическую барную ложку для смешивания своих коктейлей, американцы начали использовать хрустальные чаши (в основном, используемые для медитаций), которые при определенных касаниях начинают вибрировать и издавать звук.
Что, кстати, не только влияет на вкус, но и выглядит умиротворяюще.
Технический термин этого действа — киматика — визуализация звука с использованием
Всего таких «звуковых» коктейлей в баре Columbia Room четыре, называются они Спектрум.
Вероятно, вибрация — это не самый удобный способ смешивать коктейли, но согласитесь, выглядит это волнующе. Уверены, что скоро такие напитки станут популярны во всем мире.
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