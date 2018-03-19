Директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей Владимир Чикишев удостоен премии Президента РФ
Чикишев также является художественным руководителем, режиссером и основателем детского театра «Пиано».
Чикишев также является художественным руководителем, режиссером и основателем детского театра «Пиано».
Директор Нижегородской
Как отмечается в сообщении, оглашены имена лауреатов премии Президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2017 года и премии для молодых деятелей культуры.
Премия присуждается за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов, направленных на
Премия вручается с 2013 года. За минувшие годы она была присуждена 14 деятелям литературы, изобразительного, музыкального и анимационного искусства.
Напомним, что заслуженный работник культуры РФ Владимир Чикишев является художественным руководителем, режиссером и основателем детского театра «Пиано».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.