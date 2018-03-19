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17:29 (мск), источник: Newsroom24.ru

Директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей Владимир Чикишев удостоен премии Президента РФ

Чикишев также является художественным руководителем, режиссером и основателем детского театра «Пиано».

Источник: AP 2018

Директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей и руководитель театра «Пиано» Владимир Чикишев стал обладателем премии Президента Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Как отмечается в сообщении, оглашены имена лауреатов премии Президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2017 года и премии для молодых деятелей культуры.

Премия присуждается за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов, направленных на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества.

Премия вручается с 2013 года. За минувшие годы она была присуждена 14 деятелям литературы, изобразительного, музыкального и анимационного искусства.

Напомним, что заслуженный работник культуры РФ Владимир Чикишев является художественным руководителем, режиссером и основателем детского театра «Пиано».

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