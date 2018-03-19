В Крым возвращается зима: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас над полуостровом проходят холодные фронтальные разделы южных циклонов. Завтра, 20 марта, ничего утешительного: очередной южный циклон принесет дожди. Днем будет +5…+10, ночью — 0… +5 градусов», — сказала Любецкая.

В среду на полуострове ожидается резкое похолодание, ночью в горах и некоторых районах может выпасть снег. Днем воздух прогреется до +7, ночью температура опустится до минусовых показателей. Кроме того, со вторника в Крыму будет дуть юго-западный ветер, достигая в порывах скорости 15−20 м/с.

В четверг, 22 марта, осадков синоптики не прогнозируют, однако температура воздуха продолжит падать. Так, днем она составит от +1 до +6 градусов, ночью — от —2 до +3. Потепление ожидается только в пятницу — перед выходом очередного циклона потеплеет до +10 градусов, говорит специалист.

На выходных осадков в Крыму синоптики не прогнозируют. Ночью температура воздуха еще будет опускаться до минусовых температур, а вот днем столбики термометров покажут до 10 градусов тепла.