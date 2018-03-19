«Скорая» 8 раз выехала на избирательные участки в Воронеже

Источник: РИА "Воронеж"

Скорая помощь восемь раз выезжала на избирательные участки во время выборов президента в воскресенье, 18 марта. В Воронеже у четырех избирателей поднялось артериальное давление, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. Им оказали помощь на месте.

Во время выборов в больницу доставили двух человек с травмами головы и ног. Также помощь медиков понадобилась горожанину в состоянии алкогольного опьянения. Один воронежец был избил, однако от госпитализации он отказался.