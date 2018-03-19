«Скорая» 8 раз выехала на избирательные участки в Воронеже
У 4 горожан поднялось артериальное давление.
У 4 горожан поднялось артериальное давление.
Скорая помощь восемь раз выезжала на избирательные участки во время выборов президента в воскресенье, 18 марта. В Воронеже у четырех избирателей поднялось артериальное давление, сообщила
Во время выборов в больницу доставили двух человек с травмами головы и ног. Также помощь медиков понадобилась горожанину в состоянии алкогольного опьянения. Один воронежец был избил, однако от госпитализации он отказался.
В Воронежской области работали 1717 избирательных участков. Явка на выборы президента РФ в регионе составила 64,56%, а в Воронеже — 56,37%. По предварительным данным, большинство избирателей проголосовали за Владимира Путина — 78,8%. На втором месте оказался Павел Грудинин, набравший 11,3% голосов. За ним следует Владимир Жириновский -5,37%, Ксения Собчак — 1,08%, Максим Сурайкин — 0,71%, Григорий Явлинский — 0,63%, Борис Титов — 0,6%.
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