Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Макаревич в США заметил «ужасные изменения» в россиянах
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
5 крутых вещей, которые могут сделать родителей счастливее
Стало известно о самом крупном нарушении на выборах в Москве
Ольга Бузова в Versace впервые снялась для модного глянца
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Виктория Бекхэм побывала в Кении с благотворительной миссией
Вайнона Райдер и Элизабет Олсен станцевали танго
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Появятся ли в России платные лифты?
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
8Венере Милосской сделали протезы
17:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«Скорая» 8 раз выехала на избирательные участки в Воронеже

У 4 горожан поднялось артериальное давление.

Источник: РИА "Воронеж"

Скорая помощь восемь раз выезжала на избирательные участки во время выборов президента в воскресенье, 18 марта. В Воронеже у четырех избирателей поднялось артериальное давление, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. Им оказали помощь на месте.

Во время выборов в больницу доставили двух человек с травмами головы и ног. Также помощь медиков понадобилась горожанину в состоянии алкогольного опьянения. Один воронежец был избил, однако от госпитализации он отказался.

В Воронежской области работали 1717 избирательных участков. Явка на выборы президента РФ в регионе составила 64,56%, а в Воронеже — 56,37%. По предварительным данным, большинство избирателей проголосовали за Владимира Путина — 78,8%. На втором месте оказался Павел Грудинин, набравший 11,3% голосов. За ним следует Владимир Жириновский -5,37%, Ксения Собчак — 1,08%, Максим Сурайкин — 0,71%, Григорий Явлинский — 0,63%, Борис Титов — 0,6%.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Замдиректора воронежского «Дивногорья» стала лауреатом премии президента РФ
Путин назвал цель нового президентского срока
Источник сообщил, как будут проходить военные сборы в России
Шведский МИД вызвал российского посла из-за слов Марии Захаровой
Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы
7 фактов из жизни подводников, о которых вы даже не подозревали
СМИ узнали об эвакуации главарей ИГ вертолетами коалиции США
Дыра в преисподнюю: грандиозный проект Кольской сверхглубокой
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
60-летняя Шэрон Стоун сыграла роль, написанную для 25-летней Создатели комедии изначально предлагали актрисе сыграть маму главной героини, но Стоун самостоятельно переработала сценарий
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь