Воронежцы вечером смогут наблюдать сближение Луны, Венеры и Меркурия
Явление можно наблюдать через 40 минут после захода Солнца.
Явление можно наблюдать через 40 минут после захода Солнца.
Воронежцы смогут увидеть невооруженным глазом, как окажутся рядом планеты Венера, Меркурий и Луна вечером понедельника, 19 марта. Явление можно наблюдать через 40 минут после захода Солнца, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий.
По словам Станислава, в Воронеже планеты следует искать на фоне небесной зари. Соединение трех небесных тел — очень редкое. Специалист отмечает, что планета Меркурий доступна всего четыре раза в году по две недели. Венеру не было видно уже полгода. Теперь ее можно будет наблюдать по вечерам.
Воронежцы смогут увидеть сближение планет невооруженным глазом. Венера будет самой яркой. Затем наблюдатель увидит и узкий серп Луны. Сложнее всего будет найти Меркурий, но он тоже будет доступен для наблюдения.
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