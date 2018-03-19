Воронежцы вечером смогут наблюдать сближение Луны, Венеры и Меркурия

Воронежцы смогут увидеть невооруженным глазом, как окажутся рядом планеты Венера, Меркурий и Луна вечером понедельника, 19 марта. Явление можно наблюдать через 40 минут после захода Солнца, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий.

По словам Станислава, в Воронеже планеты следует искать на фоне небесной зари. Соединение трех небесных тел — очень редкое. Специалист отмечает, что планета Меркурий доступна всего четыре раза в году по две недели. Венеру не было видно уже полгода. Теперь ее можно будет наблюдать по вечерам.