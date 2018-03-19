Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
Молоко утконоса убивает супермикробы
Рудковская и Плющенко жестко наказывают 5-летнего сына за непослушание
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
Виктория Бекхэм побывала в Кении с благотворительной миссией
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
В Сеть попали снимки невесты принца Гарри без одежды – СМИ
Немецкие СМИ предсказали что ждёт РФ после выборов
Виктория Бекхэм побывала в Кении с благотворительной миссией
Вайнона Райдер и Элизабет Олсен станцевали танго
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Дом из «Криминального чтива» выставлен на продажу
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
8Венере Милосской сделали протезы
17:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы вечером смогут наблюдать сближение Луны, Венеры и Меркурия

Явление можно наблюдать через 40 минут после захода Солнца.

Воронежцы смогут увидеть невооруженным глазом, как окажутся рядом планеты Венера, Меркурий и Луна вечером понедельника, 19 марта. Явление можно наблюдать через 40 минут после захода Солнца, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий.

По словам Станислава, в Воронеже планеты следует искать на фоне небесной зари. Соединение трех небесных тел — очень редкое. Специалист отмечает, что планета Меркурий доступна всего четыре раза в году по две недели. Венеру не было видно уже полгода. Теперь ее можно будет наблюдать по вечерам.

Воронежцы смогут увидеть сближение планет невооруженным глазом. Венера будет самой яркой. Затем наблюдатель увидит и узкий серп Луны. Сложнее всего будет найти Меркурий, но он тоже будет доступен для наблюдения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Замдиректора воронежского «Дивногорья» стала лауреатом премии президента РФ
Путин назвал цель нового президентского срока
Источник сообщил, как будут проходить военные сборы в России
Шведский МИД вызвал российского посла из-за слов Марии Захаровой
Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы
7 фактов из жизни подводников, о которых вы даже не подозревали
СМИ узнали об эвакуации главарей ИГ вертолетами коалиции США
Дыра в преисподнюю: грандиозный проект Кольской сверхглубокой
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
60-летняя Шэрон Стоун сыграла роль, написанную для 25-летней Создатели комедии изначально предлагали актрисе сыграть маму главной героини, но Стоун самостоятельно переработала сценарий
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь