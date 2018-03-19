Три станции московского метро временно закроют для строительства Кожуховской линии
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Три станции
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Три станции
«С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции
В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30.
По словам собеседника агентства, на время закрытия участка
Бесплатные автобусы будут ходить по маршрутам: КМ1 «Метро «Выхино» — «Метро «Жулебино» с остановкой у станции «Лермонтовский проспект» и КМ2 «Метро «Кузьминки» — «Метро «Котельники» с остановкой у станции «Жулебино».
«Интервал движения составит менее одной минуты. На регулярные маршруты, проходящие в районе закрытых станций метро, выйдут более 30 дополнительных автобусов», — отметили в столичной подземке.
Кроме того, для разгрузки станции метро «Выхино»
В столичном метрополитене сообщили, что для пересадки на метро и МЦК пассажиры пригородных поездов смогут воспользоваться следующими ж/д станциями: Новая (ст. м. «Авиамоторная»), Электрозаводская (ст. м. «Электрозаводская»), Казанский вокзал (ст. м. «Комсомольская»), Фрезер (ст. МЦК «Андроновка»).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.