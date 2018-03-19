Три станции московского метро временно закроют для строительства Кожуховской линии

«С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: “Котельники”, “Жулебино” и “Лермонтовский проспект”. В этот период поезда будут курсировать от станции “Планерная” до станции “Выхино” и обратно», — сообщили «Интерфаксу» в понедельник в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30. Пресс-служба ГУП «Московский метрополитен»

По словам собеседника агентства, на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии Мосгортранс запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников».

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Бесплатные автобусы будут ходить по маршрутам: КМ1 «Метро «Выхино» — «Метро «Жулебино» с остановкой у станции «Лермонтовский проспект» и КМ2 «Метро «Кузьминки» — «Метро «Котельники» с остановкой у станции «Жулебино». Пресс-служба метрополитена

«Интервал движения составит менее одной минуты. На регулярные маршруты, проходящие в районе закрытых станций метро, выйдут более 30 дополнительных автобусов», — отметили в столичной подземке.

Кроме того, для разгрузки станции метро «Выхино» 24—30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию Выхино без остановки, сообщили в пресс-службе. В метрополитене подчеркнули, что ОАО «Центральная ППК» обеспечит бесплатный проезд по разовым проездным документам в направлении «туда» или «туда-обратно» от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до станций Вешняки, Плющево, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская, Казанский вокзал. «Пассажиры могут получить разовый бесплатный проездной документ в пригородных кассах указанных станций», — сказал собеседник агентства.