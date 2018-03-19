Российско-итальянский кинофестиваль пройдет в Нижнем Новгороде
Акцент сделан на новые комедии, продолжающие традицию классических комедий
Акцент сделан на новые комедии, продолжающие традицию классических комедий
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После Нижнего Новгорода RIFF примут еще более 20 городов России.
22 марта кинофестиваль торжественно откроется нижегородской премьерой хита от самого звездного комедийного дуэта современной Италии Ficarra e Picone — «Закону тут не место». На закрытии 28 марта запланирован
В художественной программе, как и в прошлом году, акцент сделан на новые комедии, продолжающие традицию классических комедий
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