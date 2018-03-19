В Петербурге ночью разведут три моста

Официально навигация на Неве и Малой Неве стартует только 10 апреля, а на рукавах Невы — 20 апреля, так что нынешняя разводка — технологическая. Речь идет о Троицком, Благовещенском и Тучковом мостах.

Троицкий мост будет разведен с 01.20 до 04.50, Благовещенский — 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 05.00, а Тучков — с 02.00 до 02.55 и с 03.35 до 04.55. Впрочем, есть вероятность, что сведут их раньше указанного времени.