Гастрономический фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде пройдет гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup. Подобные фестивали пойдут во всех 11 городах-организаторах ЧМ-2018. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

— В рамках подготовки к этому фестивалю в Нижнем Новгороде прошел первый гастротур, — говорится в сообщении. — Тестовые туристы дегустировали специальное дегустационное меню от шеф-поваров крупных нижегородских ресторанов.

При этом особое внимание будет уделяться стритфуд-проектам нижегородских ресторанов — все-таки именно к ним зачастую приковано внимание туристов.