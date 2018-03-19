Гастрономический фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018
В рамках подготовки к нему в городе прошел первый гастротур.
В рамках подготовки к нему в городе прошел первый гастротур.
Во время чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде пройдет гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup. Подобные фестивали пойдут во всех 11
— В рамках подготовки к этому фестивалю в Нижнем Новгороде прошел первый гастротур, — говорится в сообщении. — Тестовые туристы дегустировали специальное дегустационное меню от
При этом особое внимание будет уделяться
— Они станут важнейшими аспектами тестового туризма «Гастрономической карты России», — рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. — Именно благодаря этому формату ресторан и регион в целом может получить общефедеральную популярность и известность.
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