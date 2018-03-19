Вайнона Райдер и Элизабет Олсен танцуют в весеннем ролике H&M

Вайнона Райдер поделилась своими впечатлениями от сотрудничества: «Мне нравится, как эта кампания по-своему воспевает женщину. Такой подход кажется очень свежим — современная культура сейчас так нуждается в этом. Не только для того, чтобы нравиться мужчинам, а чтобы радовать себя и своих подруг». Элизабет Олсен также отметила, что была очень рада оказаться в Буэнос-Айресе «в окружении таких замечательных и сильных женщин».