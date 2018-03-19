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17:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Вайнона Райдер и Элизабет Олсен танцуют в весеннем ролике H&M

Актрисы Вайнона Райдер («Эпоха невинности», сериал «Очень странные дела») и Элизабет Олсен («Убей своих любимых», «Ветреная река») снялись в рекламной кампании H&M, посвященной весенней коллекции шведского бренда. Вместе с моделями Андреа Диакону, Анной Эверс, Имаан Хаммам, Наоми Шимада и певицой Андреа Валле они танцуют в ярких нарядах на улицах Буэнос-Айреса, превращая скучный урок танцев в массовый веселый флешмоб.

Вайнона Райдер поделилась своими впечатлениями от сотрудничества: «Мне нравится, как эта кампания по-своему воспевает женщину. Такой подход кажется очень свежим — современная культура сейчас так нуждается в этом. Не только для того, чтобы нравиться мужчинам, а чтобы радовать себя и своих подруг». Элизабет Олсен также отметила, что была очень рада оказаться в Буэнос-Айресе «в окружении таких замечательных и сильных женщин».

Новая коллекция H&M пронизана весенним настроением, которое выражается в женственных силуэтах, легких тканях и цветочных принтах. Основа коллекции: летящие платья, широкие брюки, джинсы, а также утонченные блузки, усложненные вышивкой, асимметричным кроем и оборками. В коллекции преобладают черные, красные и белые цвета, разбавленные разноцветными деталями.

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