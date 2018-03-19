Вайнона Райдер и Элизабет Олсен танцуют в весеннем ролике H&M
Актрисы Вайнона Райдер («Эпоха невинности», сериал «Очень странные дела») и Элизабет Олсен («Убей своих любимых», «Ветреная река») снялись в рекламной кампании H&M, посвященной весенней коллекции шведского бренда. Вместе с моделями Андреа Диакону, Анной Эверс, Имаан Хаммам, Наоми Шимада и певицой Андреа Валле они танцуют в ярких нарядах на улицах
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