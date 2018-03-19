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17:41 (мск), источник: Интерфакс

Южный циклон испортит погоду в Крыму, ожидаются ливни и сильный ветер

19 марта. Interfax-Russia.ru — Резкое ухудшение погоды прогнозируется во вторник и среду в Крыму, региональное управление МЧС распространило экстренное предупреждение.

«В связи с выходом южного циклона днем 20 марта и ночью 21 марта ожидаются сильные, местами — очень сильные дожди; усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, 15−20 метров в секунду, порывы — 25 м/с», — говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят автомобилистов, планируя поездку через Керченскую паромную переправу, следить за изменениями в ее работе в онлайн-режиме на сайте компании-оператора «Морская дирекция».

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