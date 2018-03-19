Южный циклон испортит погоду в Крыму, ожидаются ливни и сильный ветер
19 марта.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
19 марта.
«В связи с выходом южного циклона днем 20 марта и ночью 21 марта ожидаются сильные, местами — очень сильные дожди; усиление
Спасатели просят автомобилистов, планируя поездку через Керченскую паромную переправу, следить за изменениями в ее работе в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.