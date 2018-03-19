Южный циклон испортит погоду в Крыму, ожидаются ливни и сильный ветер

«В связи с выходом южного циклона днем 20 марта и ночью 21 марта ожидаются сильные, местами — очень сильные дожди; усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, 15−20 метров в секунду, порывы — 25 м/с», — говорится в пресс-релизе.