ФСИН рассказала, как голосовали арестанты

Те, кто выслушал приговор и был признан виновным в совершении преступления, права голоса пока лишены.

Как рассказали в УФСИН России по Самарской области, 18 марта участие в выборах приняли около полутора тысяч подозреваемых и обвиняемых по различным категориям уголовных дел, голосование проходило во всех следственных изоляторах региона, а также в соматической и туберкулезной больницах.