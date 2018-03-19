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18:34 (мск), источник: Volga News

ФСИН рассказала, как голосовали арестанты

В день выборов 18 марта в Самарской области голосовали не только законопослушные граждане, но и те, кто находится под следствием.

Те, кто выслушал приговор и был признан виновным в совершении преступления, права голоса пока лишены.

Как рассказали в УФСИН России по Самарской области, 18 марта участие в выборах приняли около полутора тысяч подозреваемых и обвиняемых по различным категориям уголовных дел, голосование проходило во всех следственных изоляторах региона, а также в соматической и туберкулезной больницах.

Проголосовали также те, кто отбывает наказание в исправительном центре при ИК-10, и 150 человек под домашним арестом. Что касается последних, то часть из них заранее написали заявление, благодаря которому в сопровождении сотрудников ФСИН смогли пройтись до избирательных участков, к остальным выборы «пришли» на дом.

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