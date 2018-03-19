Как выглядит «самый женский» туалет в Японии (фото)

На железнодорожной станции Синагава в Токио появился женский туалет, который трудно с чем-то спутать. Чтобы обозначить, для кого именно предназначена уборная, оказалось недостаточным просто нарисовать на двери женский силуэт. Сотрудники станции решили во что бы то ни стало привлечь к туалету внимание и обклеили пространство вокруг входа огромными розовыми плакатами с женской фигурой.