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17:52 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит «самый женский» туалет в Японии (фото)

Очень много табличек для самых непонятливых.

На железнодорожной станции Синагава в Токио появился женский туалет, который трудно с чем-то спутать. Чтобы обозначить, для кого именно предназначена уборная, оказалось недостаточным просто нарисовать на двери женский силуэт. Сотрудники станции решили во что бы то ни стало привлечь к туалету внимание и обклеили пространство вокруг входа огромными розовыми плакатами с женской фигурой.

Вот такой туалет работает на станции Синагава

Первые фото странного туалета пользователи Twitter начали публиковать в начале марта, но уже через неделю случился прогресс.

Теперь вход в женский туалет украшают не только таблички, но и ярко-красные стены. Чтобы уж наверняка не перепутали.
Женский туалет на станции Синагава стал еще более настойчивым, чем на прошлой неделе.
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