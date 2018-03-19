Вот такой туалет работает на станции Синагава
こんな主張する必要あるばってくらい主張の激しい女子トイレ in 品川駅 pic.twitter.com/Vo01TD46nG— ちんだ (@chinda0312) March 4, 2018
Как выглядит «самый женский» туалет в Японии (фото)
Очень много табличек для самых непонятливых.
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Очень много табличек для самых непонятливых.
На железнодорожной станции Синагава в Токио появился женский туалет, который трудно с
Вот такой туалет работает на станции Синагава
こんな主張する必要あるばってくらい主張の激しい女子トイレ in 品川駅 pic.twitter.com/Vo01TD46nG— ちんだ (@chinda0312) March 4, 2018
Первые фото странного туалета пользователи Twitter начали публиковать в начале марта, но уже через неделю случился прогресс.
Женский туалет на станции Синагава стал еще более настойчивым, чем на прошлой неделе.
品川の女子トイレ先週よりも主張が激しくなってた pic.twitter.com/Y23Tqyb3mj— ちんだ (@chinda0312) March 11, 2018
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