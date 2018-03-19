Остановку запретят на участке съезда с улицы Нансена в Ростове-на-Дону
Остановку транспорта запретят на участке съезда с улицы Нансена в
Остановку транспорта запретят на участке съезда с улицы Нансена в
Как сообщает городской департамент автодорог и организации дорожного движения, с 7 апреля будет запрещена остановка транспорта на съезде с улицы Нансена на улицу Шеболдаева.
Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности
Ранее сообщалось, что с 3 апреля по 15 мая будет ограничено движение на участке улицы Малиновского от улицы Доватора до проспекта Коммунистического.
Ограничения связаны с ремонтом дороги на участке улицы Малиновского.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.