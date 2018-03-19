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17:54 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Остановку запретят на участке съезда с улицы Нансена в Ростове-на-Дону

Остановку транспорта запретят на участке съезда с улицы Нансена в Ростове-на-Дону.

Как сообщает городской департамент автодорог и организации дорожного движения, с 7 апреля будет запрещена остановка транспорта на съезде с улицы Нансена на улицу Шеболдаева.

Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.

Ранее сообщалось, что с 3 апреля по 15 мая будет ограничено движение на участке улицы Малиновского от улицы Доватора до проспекта Коммунистического.

Ограничения связаны с ремонтом дороги на участке улицы Малиновского.

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