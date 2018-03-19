В Калининградской области объявили штормовое предупреждение
Ожидается усиление ветра и взлом припая.
Ожидается усиление ветра и взлом припая.
В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение на
На Калининградском заливе ожидается отрыв ледовых полей от берега и на различном удалении от берега. Выход на лёд всех водоёмов Калининградской области опасен для жизни.
«Главное управление МЧС России по Калининградской области настоятельно рекомендует всем
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