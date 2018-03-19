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18:19 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининградской области объявили штормовое предупреждение

Ожидается усиление ветра и взлом припая.

В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение на 20—21 марта, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС. По данным синоптиков, в связи с усилением ветра на Куршском заливе ожидается подвижка льда с образованием трещин и торосов, местами взлом припая.

На Калининградском заливе ожидается отрыв ледовых полей от берега и на различном удалении от берега. Выход на лёд всех водоёмов Калининградской области опасен для жизни.

«Главное управление МЧС России по Калининградской области настоятельно рекомендует всем рыбакам-любителям не подвергать опасности свои жизни и не выходить на лед водоемов», — сообщили в пресс-службе.

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