В Калининградской области объявили штормовое предупреждение

В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение на 20—21 марта , сообщает в понедельник пресс-служба МЧС. По данным синоптиков, в связи с усилением ветра на Куршском заливе ожидается подвижка льда с образованием трещин и торосов, местами взлом припая.

На Калининградском заливе ожидается отрыв ледовых полей от берега и на различном удалении от берега. Выход на лёд всех водоёмов Калининградской области опасен для жизни.