Самарская ракета-носитель «Союз-ФГ» установлена на стартовый комплекс

В понедельник, 19 марта, на космодроме Байконур выполнены вывоз и установка на стартовый комплекс № 1 («Гагаринский старт») ракеты космического назначения «Союз-ФГ» (разработана и изготовлена АО «Ракетно-космический центр «Прогресс») с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-08».

В течение дня 19 марта проводятся регламентные работы на стартовом комплексе и генеральные испытания, изучается телеметрическая информация. Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с ТПК «Союз МС-08» запланирован на 21 марта 2018 года в 20:44:25 мск.