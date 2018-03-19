Самарская ракета-носитель «Союз-ФГ» установлена на стартовый комплекс
Запуск
Запуск
В понедельник, 19 марта, на космодроме Байконур выполнены вывоз и установка на стартовый комплекс № 1 («Гагаринский старт») ракеты космического назначения «Союз-ФГ» (разработана и изготовлена АО «Ракетно-космический центр «Прогресс») с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-08».
В течение дня 19 марта проводятся регламентные работы на стартовом комплексе и генеральные испытания, изучается телеметрическая информация. Пуск
В составе основного экипажа ТПК «Союз МС-08» — командир корабля космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, бортинженеры астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа — командир корабля космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и бортинженер ТПК астронавт NASA Ник Хейг.
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