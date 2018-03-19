Дыбаль признался, о чем размышлял в самолете, кружа в бурю над Омском
В понедельник, 19 марта, в Омск прилетел заместитель гендиректора «Газпром нефти» Александр Дыбаль.
В понедельник, 19 марта, в Омск прилетел заместитель гендиректора «Газпром нефти» Александр Дыбаль.
Предполагалось, что
Однако высокопоставленному гостю пришлось покружить в самолете над Омском
Так что на стройплощадке «Академии»
«Плохая погода вместо трех часов позволила семь часов лететь в Омск. Это время мы потратили на обсуждение плана по Академии, финансовым вливаниям. Предыдущий менеджмент работал хорошо, контроль постоянный. Это должен быть хороший детский хоккейный центр», — позитивно высказался Дыбаль.
Также
«Мы в Омске тратим больше, чем в тех регионах, где мы добываем нефть. Омская область занимает первое место по социальным вливаниям», — подчеркнул Дыбаль.
В свою очередь, врио губернатора Омской области Александр Бурков признался, что работы по строительству Академии приходилось неоднократно останавливать
«Погода внесла свои корректировки, работы пришлось останавливать
Официальный срок сдачи Академии «Авангарда» — сентябрь 2018 года, удастся ли их соблюсти, еще вопрос. Работы начались в 2012 году, но
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