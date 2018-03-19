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20:04 (мск), источник: СуперОмск

Дыбаль признался, о чем размышлял в самолете, кружа в бурю над Омском

В понедельник, 19 марта, в Омск прилетел заместитель гендиректора «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Предполагалось, что топ-менеджер побывает на площадке строящейся Академии «Авангард», которую планируется сдать осенью 2018 года.

Однако высокопоставленному гостю пришлось покружить в самолете над Омском из-за бури. Самолет сначала экстренно посадили в Новосибирске, а, спустя некоторое время, перенаправили в Омск.

Так что на стройплощадке «Академии» топ-менеджер оказался в сумерках. Однако мужественно перенес эти превратности и даже поделился, о чем размышлял, пытаясь долететь ло Омска.

«Плохая погода вместо трех часов позволила семь часов лететь в Омск. Это время мы потратили на обсуждение плана по Академии, финансовым вливаниям. Предыдущий менеджмент работал хорошо, контроль постоянный. Это должен быть хороший детский хоккейный центр», — позитивно высказался Дыбаль.

Также топ-менеджер заявил, что Омской области жаловаться на недостаток финансирования не стоит.

«Мы в Омске тратим больше, чем в тех регионах, где мы добываем нефть. Омская область занимает первое место по социальным вливаниям», — подчеркнул Дыбаль.

В свою очередь, врио губернатора Омской области Александр Бурков признался, что работы по строительству Академии приходилось неоднократно останавливать из-за морозов.

«Погода внесла свои корректировки, работы пришлось останавливать из-за морозов. У Омской области есть свои финансовые обязательства, это, например, дорога дорога к Академии», — рассказал Александр Бурков.

Официальный срок сдачи Академии «Авангарда» — сентябрь 2018 года, удастся ли их соблюсти, еще вопрос. Работы начались в 2012 году, но из-за недостатка финансирования неоднократно откладывались.

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 Дыбаль признался, о чем размышлял в самолете, кружа в бурю над Омском
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