Нижегородцам запретят шумный ремонт в квартирах после 20:00

— Запрет на шумные ремонтные работы планируется установить с 20:00 до 7:00 в будние дни (сейчас с 22:00 до 7:00) и с 20:00 до 10:00 в выходные (сейчас с 23:00 до 10:00) — говорится в сообщении. — Все эти изменения планируется внести в закон после общественного обсуждения и утверждения соглашения между МВД и правительством области.