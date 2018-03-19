Жители дома-призрака боятся обрушения
Дом, которого нет. Жители деревни Новое поле (что в Сосновском районе области) боятся оказаться погребенными заживо в собственных квартирах.
Дом, которого нет. Жители деревни Новое поле (что в Сосновском районе области) боятся оказаться погребенными заживо в собственных квартирах.
Зданию больше века, оно буквально трещит по швам, но местные чиновники отказываются признать постройку
Точную дату постройки этого дома не могут назвать даже старожилы. Ориентировочно — 1913 год. Изначально здесь располагалась школа, а сегодня живут люди. Но здание будто так и осталось в прошлом веке. Над обитателями барака витает «призрак надвигающейся катастрофы». Замыкания электропроводки, плесень и трещины на стенах — более чем реальные.
«Потолок осыпается, сколько ни делаем — бесполезно, — показывает Василий Абазин. — Бревно вот это, которое лежит, оно тоже уже сгнивает».
Матвей Абазин однажды буквально оказался на улице. Когда его родители, которые устали жить в, мягко говоря, «невероятных» условиях, решили своими силами сделать ремонт. Но последняя надежда рухнула.
— Хотели окно поменять, а оно упало.
Стену здания укрепили, как смогли. Всего в опасном доме живут пять семей. В каждой — маленькие дети.
«У меня младший ребенок постоянно болеет. Холодно дома, пол ледяной, поэтому и простужается», — сетует Анастасия Муравьева, жительница деревни Новое поле.
Люди давно просят признать вековое здание
«Какая земля, откуда она должна быть, эта земля? Никто нам ее не давал, никто не предлагал», — говорит Ольга Иванова, жительница деревни Новое поле.
Необъяснимо, но факт: не только
«К главе сельского поселения обратимся и к главе района. Посмотрим, есть ли тут необходимость подключить прокуратуру области. В XXI веке люди не должны жить в таких условиях», — отмечает Сергей Буяков, депутат Законодательного Собрания Челябинской области.
Кажется, что время здесь остановилось. Но на самом деле с каждым днем здание разрушается все больше. А на фоне новостроек Сосновского района
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