Таможня Литвы расследует жалобу белоруски о жестком досмотре

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Таможня Литвы начала расследование для выяснения обстоятельств проверки гражданки Беларуси Вероники Кошар в аэропорту и клинике Вильнюса, сообщили в ведомстве.

Читайте также МИД Беларуси направил официальный запрос Литве по поводу досмотра белоруски

Проверку начали сразу после публикации жалобы Кошар в социальных сетях.

«Таможня Литвы подтвердила факт о проведенном осмотре гражданки Беларуси, подозреваемую в контрабанде наркотических средств. После появления жалоб насчет данной проверки в социальных сетях, таможня Литвы начала расследование», — пояснили в таможенном департаменте Литвы.

В пятницу, 16 марта, Кошар была задержана в Вильнюсе по подозрению в транспортировке наркотиков. После тщательного досмотра в аэропорту ее отправили в клинику. Следов контрабанды так и не обнаружили. Инцидент вызвал резонанс, женщина обратилась в МИД с заявлением о нарушении своих прав.