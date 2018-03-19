Названа новая опасность алкоголя
Ученые Мюнхенского университета доказали, что чрезмерное употребление алкоголя связано с риском фибрилляции предсердий — разновидности сердечной недостаточности, которая может стать хроническим заболеванием.
Ученые Мюнхенского университета доказали, что чрезмерное употребление алкоголя связано с риском фибрилляции предсердий — разновидности сердечной недостаточности, которая может стать хроническим заболеванием.
Об этом сообщается в
В исследовании приняли участие более трех тысяч человек, которые посетили Октоберфест в Мюнхене в 2015 году.
Добровольцам проводилась электрокардиограмма (ЭКГ), а также измерялась концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, учитывался пол, возраст, имеющиеся
Оказалось, что высокая концентрация спирта в выдыхаемом воздухе связана с увеличением частоты сердечных сокращений, при этом зависимость была линейной и не имела пороговых значений.
По словам исследователей, в долгосрочной перспективе это может приводить к различным видам аритмий, включая фибрилляцию предсердий. Специалисты считают, что рост частоты происходит
Симпатическая и парасимпатическая нервные системы — компоненты вегетативной нервной системы, которые выполняют взаимоисключающие функции. Первая обеспечивает возбуждение сердечной деятельности, а вторая способствует уменьшению частоты и силы сердечных сокращений.
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