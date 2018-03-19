Названа новая опасность алкоголя

Источник: Publika.md

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие более трех тысяч человек, которые посетили Октоберфест в Мюнхене в 2015 году.

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Добровольцам проводилась электрокардиограмма (ЭКГ), а также измерялась концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, учитывался пол, возраст, имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания, употребление лекарств для поддержки правильной сердечной активности и курение сигарет.

Оказалось, что высокая концентрация спирта в выдыхаемом воздухе связана с увеличением частоты сердечных сокращений, при этом зависимость была линейной и не имела пороговых значений.

По словам исследователей, в долгосрочной перспективе это может приводить к различным видам аритмий, включая фибрилляцию предсердий. Специалисты считают, что рост частоты происходит из-за того, что алкоголь создает дисбаланс между симпатической и парасимпатической нервными системами, пишет Лента.ру.