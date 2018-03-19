Военкомат опубликовал в газете фамилии уклонистов Речицкого района
В список попали 18 человек.
В список попали 18 человек.
Как пояснил газете «Дняпровец» начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Речицкого и Лоевского районов Владимир Осипов, эти ребята не прибывают по вызову или повестке в военный комиссариат на мероприятия призыва.
— Несмотря на всю проводимую
По его словам, сами родители убеждают призывников в том, что служить не нужно, а работникам военного комиссариата заявляют, чтобы отстали от сына и дали ему возможность работать и смотреть семью. Также они скрывают местонахождение своих детей.
Осипов привел пример: при общении по телефону с матерью одного призывника она заявила, что ей уже надоели звонки по поводу ее сына.
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