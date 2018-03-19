Мужчина, которого по ошибке признали мертвым, не смог доказать в суде, что он живой
63-летний мужчина, признанный в 2016 году мертвым, не смог доказать в суде, что жив.
63-летний мужчина, признанный в 2016 году мертвым, не смог доказать в суде, что жив.
Как сообщает Agerpres, житель румынского уезда Васлуй Константин Релиу уехал в 1992 году на заработки в Турцию и потерял связь с родственниками. В 2013 году его супруга обратилась в суд с просьбой признать мужа мертвым, поскольку она не получала от него никаких вестей. Через три год ее иск удовлетворили.
В 2018 году власти Турции обнаружили, что документы Константина Релиу, по которым он находился в стране, просрочены, и выслали его в Румынию. При въезде в страну мужчина узнал, что числится умершим. Он обратился в суд и проиграл его, так как не смог аннулировать выданное по ошибке свидетельство о смерти. Теперь юридически Релиу признан мертвым, пишет rep.ru.
— По документам я мертв, хотя и жив. У меня нет ни одного источника дохода, а так как я фигурирую как умерший, то не могу трудоустроиться, ничего не могу делать в этой стране, — заявил Релиу после заседания суда.
Чтобы восстановить справедливость, мужчине придется обратиться с повторным иском.
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