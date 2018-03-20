Беспилотный Uber насмерть сбил пешехода и прекращает испытания
Компания Uber заявила о приостановке испытаний беспилотных автомобилей во всех городах США после дорожного происшествия со смертельным исходом.
Компания Uber заявила о приостановке испытаний беспилотных автомобилей во всех городах США после дорожного происшествия со смертельным исходом.
В понедельник в городе Темпе, штат Аризона, такой автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу.
Компания сообщила, что сотрудничает с властями штата в расследовании инцидента.
Год назад компания Uber уже прекращала испытания беспилотных автомобилей, после того как внедорожник марки Volvo перевернулся в Аризоне.
Глава компании Дара Хосроушахи заявил, что глубоко опечален трагическим известием.
Наши мысли — с близкими погибшей, и мы сотрудничаем с местными правоохранительными органами, чтобы понять, что произошло.
В ДТП уже попадали и беспилотные автомобили, разработанные другими компаниями — в частности, машина, которую испытывала корпорация Google, во время заезда в 2016 году врезалась в борт автобуса. Тогда пострадавших в результате инцидента не было.
У машины Google было повреждено крыло и один из датчиков движения. Причиной ДТП стала ошибка бортового компьютера, решившего, что автобус его пропустит. Компания признала свою ответственность за случившееся и пообещала внести в программное обеспечение беспилотного автомобиля изменения.
Разработкой беспилотных автомобилей занимаются сразу несколько компаний, в том числе корпорация Apple и компания Tesla.
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