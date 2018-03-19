Яркие вспышки в ночном небе, испугавшие челябинцев, попали на видео

Синее зарево появилось в три часа ночи 19 марта. Оно «попалось» в объектив жителям Ленинского района Челябинска.

— Камера плохо передала яркость вспышек, но они были на все небо, первые на много ярче, — рассказывает очевидец Иван Левин. Ему удалось заснять мерцание на телефон. Он выложил видео в социальные сети.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=94432063&id=456239072&hash=0eeaa89d8225edb6&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Там челябинцы быстро раздули тему.

— Тор. Начало, — шутит пользователь Ирина.

— НЛО прилетало на выборы, — подхватывает Николай.

— По карте посмотрите, может в той стороне электростанция какая-нибудь, ну или терминатор прибыл, — добавляет Александр.