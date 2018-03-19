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22:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Яркие вспышки в ночном небе, испугавшие челябинцев, попали на видео

Жители предположили, это опять упал метеорит.

Синее зарево появилось в три часа ночи 19 марта. Оно «попалось» в объектив жителям Ленинского района Челябинска.

— Камера плохо передала яркость вспышек, но они были на все небо, первые на много ярче, — рассказывает очевидец Иван Левин. Ему удалось заснять мерцание на телефон. Он выложил видео в социальные сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Там челябинцы быстро раздули тему.

— Тор. Начало, — шутит пользователь Ирина.

— НЛО прилетало на выборы, — подхватывает Николай.

— По карте посмотрите, может в той стороне электростанция какая-нибудь, ну или терминатор прибыл, — добавляет Александр.

Кстати, версия с электростанцией вполне может оказаться правдивой, поскольку в ночь с 18 на 19 марта был сильный ветер, он мог привести к аварии на электросетях.

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