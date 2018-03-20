Мгновенье весны. Вторник в Москве может стать самым теплым днем недели
Днем воздух в столице прогреется до двух градусов тепла.
Днем воздух в столице прогреется до двух градусов тепла.
Солнечная погода с плюсовой температурой ожидает москвичей во вторник, 20 марта. Воздух в столице днем прогреется до двух градусов тепла. Ночью ожидается до минус девяти градусов.
На небе могут появиться облака, но осадков не ожидается. Местами в городе может образоваться гололедица.
Помимо теплой погоды днем, еще одно радостное событие ожидает горожан вечером — начало астрономической весны. Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное.
Радоваться плюсовой температуре москвичи смогут недолго. К середине недели столбики термометров снова уйдут в минус. Порцию холодного арктического воздуха принесет южный циклон. Кроме того, в среду начнется снегопад, который задержится до выходных. Холоднее всего будет 22 и 23 марта — до минус четырех градусов.
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