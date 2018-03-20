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10:44 (мск), источник: m24.ru

Мгновенье весны. Вторник в Москве может стать самым теплым днем недели

Днем воздух в столице прогреется до двух градусов тепла.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 70% 757 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Солнечная погода с плюсовой температурой ожидает москвичей во вторник, 20 марта. Воздух в столице днем прогреется до двух градусов тепла. Ночью ожидается до минус девяти градусов.

На небе могут появиться облака, но осадков не ожидается. Местами в городе может образоваться гололедица.

Юго-западный ветер будет отличаться умеренной скоростью — до восьми метров в секунду. Давление составит 744 миллиметра ртутного столба — в пределах нормы для региона.

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Помимо теплой погоды днем, еще одно радостное событие ожидает горожан вечером — начало астрономической весны. Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное.

Радоваться плюсовой температуре москвичи смогут недолго. К середине недели столбики термометров снова уйдут в минус. Порцию холодного арктического воздуха принесет южный циклон. Кроме того, в среду начнется снегопад, который задержится до выходных. Холоднее всего будет 22 и 23 марта — до минус четырех градусов.

Морозы покинут регион к концу недели. В дневные часы столбики термометров вернутся к нулевой отметке.
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