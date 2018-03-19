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23:18 (мск), источник: Sputnik.md

Спасатели забрались на крышу саркофага в Чернобыле, чтобы спасти собаку

Людям пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы подняться на почти 100-метровую высоту.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Как бездомная собака оказалась на крыше саркофага в Чернобыле, на почти 100-метровой высоте, неизвестно. Но не это больше всего занимало волонтеров, которые заботятся о бродячих животных, поселившихся в зоне близ зараженной радиацией АЭС. Им предстояло спасти заблудившегося пса.

Добровольцам пришлось развернуть целую спасательную операцию с применением специального снаряжения, что используют альпинисты. Об этом рассказал польский волонтер Лукаш Завадски, который в феврале 2018 года разместил в социальных сетях фото со спасенной собакой и видеоролик о бездомных животных в зоне отчуждения вокруг старой станции.

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Трое рабочих, которые обладают специальными навыками, поднялись на крышу саркофага «Укрытие-2», на высоту 92 метров, и спустили собаку на землю.

«Укрытие-2» — это сложное сооружение, своего рода панцирь. Он накрывает «протекающий» первый саркофаг, что был возведен над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС при ликвидации последствий аварии. «Укрытие-2» считается крупнейшим в мире подвижным сооружением.

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