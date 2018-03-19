Спасатели забрались на крышу саркофага в Чернобыле, чтобы спасти собаку

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Как бездомная собака оказалась на крыше саркофага в Чернобыле, на почти 100-метровой высоте, неизвестно. Но не это больше всего занимало волонтеров, которые заботятся о бродячих животных, поселившихся в зоне близ зараженной радиацией АЭС. Им предстояло спасти заблудившегося пса.

Добровольцам пришлось развернуть целую спасательную операцию с применением специального снаряжения, что используют альпинисты. Об этом рассказал польский волонтер Лукаш Завадски, который в феврале 2018 года разместил в социальных сетях фото со спасенной собакой и видеоролик о бездомных животных в зоне отчуждения вокруг старой станции.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfjJZ-sn7PM/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfjJZ-sn7PM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#pomaganiejestfajne ?#helpdog#ua#czarnobyl#elektrownia#arka#help#dog#loveanimals#polishboy#alpinism#alpinista#polishteam#polishalpinist#alpin#alpingroup#work#goodjob#lovemyjob#adrenaline#extreme#extremejob#pracanalinach#pracenawysokości#ropeaccess#alpinizmprzemyslowy#petzl#irata</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lukasz_zaw_baranek_pl/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Łukasz Zawadzki</a> (@lukasz_zaw_baranek_pl) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-23T18:25:04+00:00">23 Фев 2018 в 10:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Трое рабочих, которые обладают специальными навыками, поднялись на крышу саркофага «Укрытие-2», на высоту 92 метров, и спустили собаку на землю.

«Укрытие-2» — это сложное сооружение, своего рода панцирь. Он накрывает «протекающий» первый саркофаг, что был возведен над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС при ликвидации последствий аварии. «Укрытие-2» считается крупнейшим в мире подвижным сооружением.