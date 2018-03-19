Ученые выяснили, как можно снизить риск преждевременной смерти

«Линолевая кислота — наиболее распространенная полиненасыщенная жирная кислота омега-6. Мы установили, что чем выше уровень линолевой кислоты в крови, тем меньше риск преждевременной смерти», — приводит портал Eurekalert слова одного из авторов работы Юрки Виртанена.
Ученые исследовали группу из 2480 человек, которым на момент начала работы в 1984—1989 годах было от 42 до 60 лет. В последующие годы 1143 из них умерли. Их разделили на пять групп по уровню содержания линолевой кислоты в крови.
Оказалось, что риск преждевременной смерти в группе с самым высоким содержанием линолевой кислоты был на 43% ниже, чем в той, куда вошли люди с самым низким содержанием этого вещества. Схожая закономерность была установлена в отношении скончавшихся от сердечно-сосудистых заболеваний.
Уровень линолевой кислоты в организме зависит от диеты. Главные источники этого вещества — растительные масла, орехи и семена, напоминает Eurekalert.
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