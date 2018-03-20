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06:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии горе-мать задолжала семерым детям более миллиона рублей алиментов

УФА, 20 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Бирском межрайонном отделе судебных приставов по Башкортостану находилось исполнительное производство в отношении 44-летней женщины.

В пресс-службе УФССП по РБ сообщили, что горе-мать задолжала своим семерым детям свыше 1 млн 440 тысяч рублей алиментных платежей. Она три раза привлекалась к уголовной ответственности по статье «злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей».

Приставы долго прикладывали усилия для того, чтобы образумить многодетную мать, но она решила, что ее личная жизнь на первом месте, и уклонялась от исполнения судебного решения. Женщина вела асоциальный образ жизни и была лишена родительских прав. Троих ее несовершеннолетних детей поместили в детдом, четверых взяла под опеку семья.

Горе-мать постоянно обещала, что все обустроит для детей в квартире, вернет их домой, но слов своих не сдержала. Ее вновь привлекли к ответственности, но уже с наказанием в 140 часов обязательных работ. Сейчас женщина бесплатно подметает улицы и собирает мусор. Если горе-мать опять будет уклоняться от выплаты алиментов, то ее снова привлекут по уголовной статье.

«У данной гражданки давно пропал материнский инстинкт, и она выбрала наклонную дорожку», — подытожили в ведомстве.

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