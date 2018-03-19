Макаревич ответил на нападки после слов о «злобных дебилах»

Источник: РИА Новости

«На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием», — сказал он журналистам.

Артист также удивился, почему его комментарий вызвал такую бурную реакцию и признался, что не видит в своих высказываниях «ничего вопиющего».

Ранее на своей странице в Facebook музыкант написал, что во время путешествия он удивился тому, насколько американцы «спокойнее, веселее и добрее» его соотечественников. Он указал, что три года назад не замечал такой разницы, и пришел к выводу, что с россиянами «происходит что-то ужасное».

Один из комментаторов высказал мнение, что на жителей страны так повлияла «пропаганда».

Музыкант согласился: «Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

«Мне его просто жалко»

Высказывание певца прокомментировал лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр. Он предположил, что Макаревич «не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается».

«Мне его просто жалко», — сказал Скляр.

Он добавил, что если музыканту кажутся добрыми американцы, то ему стоит переехать в США и «жить среди добрых людей».

«Бездарная скульптура»

Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления. Осенью прошлого года он раскритиковал недавно установленный в Москве памятник Михаилу Калашникову.

Музыкант назвал скульптуру «бездарной» и «уродливой» и заявил, что такой монумент не получил бы одобрение даже в советское время. «Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?» — написал он в Facebook.

Артист отметил, что автомат Калашникова никогда не использовался для защиты страны, так как был разработан после окончания Великой Отечественной войны.

В ответ скульптор посоветовал Макаревичу «не лезть в профессию». «Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел», — заметил он.

«Никакого веселья»

В апреле 2017 года широкий резонанс имело решение группы «Машина времени» не отменять концерт, намеченный на 3 апреля — день, когда в Санкт-Петербурге произошел теракт. После того, как стало известно о взрывах, Макаревич сообщил: «Я не думаю, что будет отмена. Траур же не объявили».

Позже ему пришлось пояснить свою позицию. Музыкант отметил, что запланированная на 2 апреля программа «Идиш джаз» «никакого веселья в себе не несет». К тому же он напомнил, что выступление группа начала с минуты молчания в память о погибших.