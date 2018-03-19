Макаревич ответил на нападки после слов о «злобных дебилах»
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в беседе с НСН заявил, что не видит повода извиняться за слова о «злобных» россиянах.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в беседе с НСН заявил, что не видит повода извиняться за слова о «злобных» россиянах.
«На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием», — сказал он журналистам.
Артист также удивился, почему его комментарий вызвал такую бурную реакцию и признался, что не видит в своих высказываниях «ничего вопиющего».
Ранее на своей странице в Facebook музыкант написал, что во время путешествия он удивился тому, насколько американцы «спокойнее, веселее и добрее» его соотечественников. Он указал, что три года назад не замечал такой разницы, и пришел к выводу, что с россиянами «происходит
Музыкант согласился: «Ей-богу, мне кажется, они открыли
«Мне его просто жалко»
Высказывание певца прокомментировал лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр. Он предположил, что Макаревич «не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается».
«Мне его просто жалко», — сказал Скляр.
Он добавил, что если музыканту кажутся добрыми американцы, то ему стоит переехать в США и «жить среди добрых людей».
«Бездарная скульптура»
Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления. Осенью прошлого года он раскритиковал недавно установленный в Москве памятник Михаилу Калашникову.
Музыкант назвал скульптуру «бездарной» и «уродливой» и заявил, что такой монумент не получил бы одобрение даже в советское время. «Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?» — написал он в Facebook.
В ответ скульптор посоветовал Макаревичу «не лезть в профессию». «Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел», — заметил он.
«Никакого веселья»
В апреле 2017 года широкий резонанс имело решение группы «Машина времени» не отменять концерт, намеченный на 3 апреля — день, когда в
Позже ему пришлось пояснить свою позицию. Музыкант отметил, что запланированная на 2 апреля программа «Идиш джаз» «никакого веселья в себе не несет». К тому же он напомнил, что выступление группа начала с минуты молчания в память о погибших.
«Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен», — написал он в Facebook.
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