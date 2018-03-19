Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Северный удар по СПГ США: РФ распечатывает стратегическую кубышку
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачем
Рудковская и Плющенко жестко наказывают 5-летнего сына за непослушание
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Виктория Бекхэм побывала в Кении с благотворительной миссией
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
В Сеть попали снимки невесты принца Гарри без одежды – СМИ
Немецкие СМИ предсказали что ждёт РФ после выборов
Виктория Бекхэм побывала в Кении с благотворительной миссией
Вайнона Райдер и Элизабет Олсен станцевали танго
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Появятся ли в России платные лифты?
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Подготовка к выборам президента РФ
22:57 (мск), источник: РИА Новости

Макаревич ответил на нападки после слов о «злобных дебилах»

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в беседе с НСН заявил, что не видит повода извиняться за слова о «злобных» россиянах.

Источник: РИА Новости

«На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием», — сказал он журналистам.

Артист также удивился, почему его комментарий вызвал такую бурную реакцию и признался, что не видит в своих высказываниях «ничего вопиющего».

Ранее на своей странице в Facebook музыкант написал, что во время путешествия он удивился тому, насколько американцы «спокойнее, веселее и добрее» его соотечественников. Он указал, что три года назад не замечал такой разницы, и пришел к выводу, что с россиянами «происходит что-то ужасное».

Один из комментаторов высказал мнение, что на жителей страны так повлияла «пропаганда».

Музыкант согласился: «Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

«Мне его просто жалко»

Высказывание певца прокомментировал лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр. Он предположил, что Макаревич «не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается».

«Мне его просто жалко», — сказал Скляр.

Он добавил, что если музыканту кажутся добрыми американцы, то ему стоит переехать в США и «жить среди добрых людей».

«Бездарная скульптура»

Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления. Осенью прошлого года он раскритиковал недавно установленный в Москве памятник Михаилу Калашникову.

Музыкант назвал скульптуру «бездарной» и «уродливой» и заявил, что такой монумент не получил бы одобрение даже в советское время. «Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?» — написал он в Facebook.

Артист отметил, что автомат Калашникова никогда не использовался для защиты страны, так как был разработан после окончания Великой Отечественной войны.

В ответ скульптор посоветовал Макаревичу «не лезть в профессию». «Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел», — заметил он.

«Никакого веселья»

В апреле 2017 года широкий резонанс имело решение группы «Машина времени» не отменять концерт, намеченный на 3 апреля — день, когда в Санкт-Петербурге произошел теракт. После того, как стало известно о взрывах, Макаревич сообщил: «Я не думаю, что будет отмена. Траур же не объявили».

Позже ему пришлось пояснить свою позицию. Музыкант отметил, что запланированная на 2 апреля программа «Идиш джаз» «никакого веселья в себе не несет». К тому же он напомнил, что выступление группа начала с минуты молчания в память о погибших.

«Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен», — написал он в Facebook.

Макаревич не будет судиться с Radiohead из-за клипа про лифт
Во время загрузки произошла ошибка.
15 сентября 2017© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Россия начала отвечать по-настоящему. Британия возмущена
ОБСЕ объяснила, почему выборы в РФ 'противоречат международным нормам'
Путин наметил основные задачи на четвертый президентский срок
Эксперты рассказали, что будет с рублем после выборов
Bloomberg: власти Германии ищут замену российскому газу
Белый дом: Трамп не планирует звонить Путину по поводу выборов
Звезда «Секса в большом городе» баллотируется в губернаторы
Ученые выяснили, как можно снизить риск преждевременной смерти
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь