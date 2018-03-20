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09:18 (мск), источник: Вести - Калининград

Штормовое предупреждение в Калининградской области: выход на лёд опасен для жизни

В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение — 20 и 21 марта ожидается усиление западного ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 70% 757 мм рт. ст. 6 м/с

В связи с этим на Куршском заливе ожидается подвижка льда с образованием трещин и торосов, местами взлом припая.

На Калининградском заливе прогнозируется отрыв ледовых полей от берега.

Выход на лёд всех водоёмов Калининградской области опасен для жизни.

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