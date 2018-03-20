Штормовое предупреждение в Калининградской области: выход на лёд опасен для жизни
В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение — 20 и 21 марта ожидается усиление западного ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщает
В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение — 20 и 21 марта ожидается усиление западного ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщает
В связи с этим на Куршском заливе ожидается подвижка льда с образованием трещин и торосов, местами взлом припая.
На Калининградском заливе прогнозируется отрыв ледовых полей от берега.
Выход на лёд всех водоёмов Калининградской области опасен для жизни.
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