Елена Исинбаева кардинально поменяла цвет волос и прическу

Например, знаменитая Елена Исинбаева. Волгоградка похвасталась в своем Instagram новым образом. Из жгучей брюнетки она превратилась в шатенку. К тому же спортсменка и дважды мама поменяла прическу. Теперь у нее на голове модная небрежность.

Кстати, олимпийская чемпионка создавала новый лук в известной компании, у которой есть свои «представительства» в Париже, Лондоне, Москве и на Лазурном берегу. В числе их клиентов Николь Кидман. Памела Андерсон, Наталья Водянова, Владимир Кличко. «Пятизвездочный» салон красоты специализируется на услугах на дому. Правда, судя по фото из Instagram знаменитого мастера Брюно Обэра, Елена приехала к ним в гости сама — спортсменка сейчас в Монако с месячным сынишкой. Там же есть снимок до преображения.