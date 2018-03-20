Таблетки для царя и для людей. История старейшей в Москве аптеки

Источник: РИА "Новости"

Всем известно, что в столице есть Царь-пушка и Царь-колокол. Но не всякий знает, что есть ещё и «Царь-аптека» — именно так сто лет назад называли знаменитую аптеку на Никольской улице, одно из старейших фармацевтических заведений российской столицы.

Только для царей

В старину лечиться в России было далеко не каждому по карману. Только богатые могли позволить себе купить лечебные снадобья, пригласить доктора или поехать «на воды». Простая же публика ограничивалась народными средствами — по преимуществу целебными травами да водкой с перцем, в наиболее тяжёлых случаях можно было попросить цирюльника «пустить кровь» за небольшую плату. Аптеки в городах, разумеется, имелись, но и это были заведения для богатых.

Самая первая аптека в Москве появилась в 1581 году. Тогда по просьбе царя Ивана Грозного английская королева Елизавета I прислала московскому коллеге лекарства и знающих «алхимистов». Разместилось вновь созданное учреждение, разумеется, в Кремле, так как обслуживало оно исключительно царскую семью. Да и называлось соответственно — «царёвой аптекой».

Почти через сто лет в Гостином ряду открылась аптека, где лекарства могли купить люди разных сословий (разумеется, у кого денег хватало). Лекарственные препараты в неё везли из Германии, Голландии и Англии, а целебные травы выращивали по месту «прописки» — то есть в Москве, в Аптекарском огороде.

Интерьер аптеки №1 на Никольской улице. 1990 г. | Источник: РИА "Новости"

«Быть на Москве восьми аптекам»

При Петре Первом аптеки стали в столице почти массовым явлением. В Ново-Немецкой слободе появилось заведение Иоганна Грегориуса (именно в её честь был назван до сих пор находящийся в тех краях Аптекарский переулок), на Мясницкой аптеку открыл Даниил Гурчин, у Покровских ворот — Гавриил Саульса, а у Варварских ворот — Михаил Арникель. Всего же столица обрела целых восемь фармацевтических заведений.

«Для всяких надобных и потребных лекарств быть на Москве вновь восьми аптекам, и построить те аптеки в Китае, и в Белом, и в Земляном городах, на больших проезжих и пространных и многолюдных улицах без всякого утеснения, и держать и продавать в тех аптеках всякие лекарства и лекарственные спирты и иные к тому принадлежащие потребные и целительные напитки» — так сказано в указе Петра I со сложным названием «О заведении в Москве вновь восьми аптек с тем, чтобы в них никаких вин не было продаваемо; о ведении оных Посольскому приказу и об уничтожении зелейных лавок».

Заведение Феррейна

Самой старой из сохранившихся в Москве фармацевтических заведений сегодня является аптека на Никольской улице, та самая, которую когда-то называли «царь-аптекой». В 1832 году фармацевтическое заведение Гурчина приобрёл Карл Иванович Феррейн, российский фармацевт из Петербурга, немец по происхождению. Через 30 лет, уже став почётным гражданином Москвы, Феррейн перевёл заведение на Никольскую улицу в специально купленный для этой цели дом.

В 1873 году, уже при сыне Карла Ивановича — Владимире Карловиче — аптека стала передовым учреждением в своей области. Здесь не только торговали привезёнными из-за границы препаратами, но ещё и исследовали их для того, чтобы изготовить отечественные аналоги.

Работали химическая и гистолого-бактериологическая лаборатории, где проводили всевозможные исследования, анализы, даже вели занятия по фармацевтике.

И уже к концу века заведение разрослось до такой степени, что ему стало тесно в старом помещении. Хозяин подал прошение столичным властям разрешить слом старого здания и постройку нового, просторного. И в 1899 году новая аптека «Феррейн» открылась с торжеством — ещё бы, самое крупное фармацевтическое заведение в городе, не зря тогдашняя пресса называла его «царь-аптекой»!

Интерьер аптеки №1 на Никольской улице. 1990 г. | Источник: РИА "Новости"

«Лечиться должны все желающие»

В начале ХХ века остро встал вопрос о доступных лекарственных средствах для широкой публики. Аптек было мало, их количество строго ограничено, поэтому цены хозяева устанавливали далеко не демократические. В 1912 году был утверждён закон «О некоторых изменениях в порядке открытия аптек», разрешающий открывать аптеки в любом количестве.

А для помощи малоимущим москвичам в столице решено было открыть сеть так называемых «вольных» аптек, в которых лекарства отпускались бы дешевле за счёт помощи городского бюджета. Первая «вольная» аптека появилась в октябре 1916 году на углу Большой Якиманки и Калужской площади.

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Она быстро начала завоёвывать популярность среди москвичей, но уже через год случилась революция, большевики национализировали все аптеки независимо от форм собственности и отдали их под контроль Народного комиссариата здравоохранения.