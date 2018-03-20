Правильный борт

Источник: РИА "Новости"

Росавиация выдала разрешения на чартерные рейсы всем авиакомпаниям, которые планируют осуществлять полеты по этой программе в апреле. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщили в «Ассоциации туроператоров России». Чартеры позволяют существенно снизить стоимость турпутевки. Но здесь есть свои риски. Не задержат ли вылет чартерного борта? Не отменят ли его вовсе? Повезет ли с соседями в самолете? Портал iz.ru разбирался с вопросом и выяснил, как избежать неприятностей.

Узнайте название своей авиакомпании

Узнать про конкретного перевозчика можно несколькими способами. При покупке тура через интернет эта информация обычно указывается на странице с описанием тура. В офлайн-турагентствах менеджер не всегда информирует клиентов о перевозчике самостоятельно — нужно спрашивать. Кроме того, название авиакомпании указано в ваучерах, которые турист получает при оформлении тура.

Еще один вариант — позвонить на горячую линию туроператора и уточнить все детали о рейсе. Однако следует иметь в виду, что туроператор вправе поменять авиаперевозчика без согласия (но с уведомлением) туриста.

Источник: Reuters

Чартерные рейсы в России выполняют несколько авиакомпаний. Одни специализируются лишь на перевозке туристов, другие осуществляют также и регулярные рейсы. Вторые обычно надежнее.

Среди тех, кто специализируется на чартерных перевозках, Azur Air (выполняет рейсы в пользу Anex Tour), I Fly (TEZ Tour и TUI), Royal Flight (Coral Travel и Sunmar), а также Pegas Fly и Nordwind Airlines (принадлежат Pegas Touristik). Стоит отметить, что большинство этих перевозчиков выполняют также регулярные рейсы, но в небольших объемах.

Среди регулярных авиакомпаний, которые также возят туристов на курорты, можно отметить Ural Airlines, «Аврору», «Саратовские авиалинии» и Nordstar. При перелете этими авиакомпаниями риск задержек и отмен рейсов сильно меньше, хотя и не исключен полностью.

Узнайте о задержках рейсов

С недавних пор Росавиация стала публиковать результаты ежедневного мониторинга чартерных рейсов. На специальной странице ведомства собрана информация обо всех задержках с указанием причин.

Источник: Reuters

В числе таковых может быть позднее прибытие самолета. Или позднее окончание техобслуживания. Или поздняя загрузка бортового питания. Но чаще всего задержки происходят из-за недостаточного размера флота, когда число чартерных рейсов авиакомпании в разы превышает количество самолетов.

Кстати, Росавиация запрещает авиакомпаниям набирать слишком много чартеров. Например, в середине января ведомство потребовало от Azur Air, Nordwind и Pegas Fly сокращения числа туристических полетов на 30%, от Royal Flight — на 20%. Причина — несоответствие чартерных программ резерву судов. Такие меры призваны минимизировать число задержек и отмен рейсов.

Прочтите справку об авиакомпании

Красивые описания заслуг, наград и преимуществ авиакомпании можно найти на официальных сайтах перевозчиков. Из них туристам интересны прежде всего данные о размере флота. Если в распоряжении авиакомпании находится всего несколько судов — это повод задуматься.

Источник: Reuters

Однако, как известно, главный источник информации в современном мире — «Википедия», и авиакомпании здесь не исключение. Кроме тех же размеров флота (иногда информация в сетевой энциклопедии даже актуальнее, чем официальная), здесь можно прочесть обо всех инцидентах, произошедших с самолетами конкретной компании, ознакомиться с маршрутной сетью и типами самолетов, а также узнать об истории перевозчика и пассажирообороте.

Например, из «Википедии» выясняется, что в январе 2017 года чартер Pegas Fly, следовавший из Перми в Камрань, был вынужден экстренно сесть в Красноярске из-за засорения туалетного отсека.

Изучите информацию о флоте

В той же «Википедии» можно найти не только количественный состав флота авиакомпании, но и их данные о регистрации — буквенный код типа VQ-BPE или VP-BSP, по которому можно узнать все данные о самолете.

Источник: Reuters

В интернете есть несколько ресурсов, которые хранят эту информацию. Например, Planespotters. Так, о борте VQ-BPE известно, что c января 2012 года этот двухмоторный турбовинтовой ATR 42 принадлежит авиакомпании NordStar. Лайнеру 12 лет, за это время он успел поработать на рейсах Czech Airlines и Finncom Airlines. Произвели самолет в Тулузе.

Кроме того, если с конкретным бортом случались какие-либо инциденты, то эта информация также будет отображена.

Почитайте новости

Непременно стоит помониторить доступную информацию в СМИ, касающуюся авиаперевозчика. Удобней и проще всего искать новости через специализированные сервисы. Они — кладезь полезной информации, о которой вряд ли напишет Росавиация или Planespotters.

В новостях стоит обращать внимание не на задержки, отмены или поломки судов — эту информацию легче и удобней получить из других источников, — а на сообщения об экипажах, отношении стюардесс к пассажирам и состоянии салонов лайнеров. Например, из них можно узнать о «хамоватых бортпроводницах», отсутствии детских ремней или грязных креслах.

Еще один источник подобной информации — блоги и форумы.

Однако к сообщениям на таких площадках надо относиться критически — многие пассажиры, разочаровавшись во всем отпуске, ассоциируют авиакомпании с конкретными туроператорами и сваливают на первых вину за весь испорченный вторыми отдых.

Узнайте отзывы других туристов

Новости пишут журналисты, информацию о задержках публикуют чиновники, а вот мнение обычных людей — рядовых туристов лучше всего искать на специализированных сайтах. В России отзывы на авиакомпании можно найти, например, на Turizm.ru.

На Airlines Inform кроме отзывов можно почитать полноценные обзоры, а на сайте сервиса Туту.ру еще и узнать о нормах провоза багажа, домашних животных и терминалах вылета.

Выберите места в салоне

Обычно на чартерные рейсы запрещена предварительная онлайн-регистрация — придется приезжать в аэропорт заранее и стоять в очереди. Однако даже в этом случае есть возможность выбрать места в салоне получше. Можно, конечно, положиться на мнение сотрудника авиакомпании и попросить «что поудобнее», но лучше не стоит.

Источник: Reuters

В интернете есть несколько сайтов (например, Aviacompany.com), где собираются данные о расположении кресел в салонах авиалайнеров и приводится информация о лучших местах в том или ином типе самолетов конкретных перевозчиков.