Правильный борт
Как выбрать чартерный рейс и не разочароваться.
Как выбрать чартерный рейс и не разочароваться.
Росавиация выдала разрешения на чартерные рейсы всем авиакомпаниям, которые планируют осуществлять полеты по этой программе в апреле. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщили в «Ассоциации туроператоров России». Чартеры позволяют существенно снизить стоимость турпутевки. Но здесь есть свои риски. Не задержат ли вылет чартерного борта? Не отменят ли его вовсе? Повезет ли с соседями в самолете? Портал iz.ru разбирался с вопросом и выяснил, как избежать неприятностей.
Узнайте название своей авиакомпании
Узнать про конкретного перевозчика можно несколькими способами. При покупке тура через интернет эта информация обычно указывается на странице с описанием тура. В
Еще один вариант — позвонить на горячую линию туроператора и уточнить все детали о рейсе. Однако следует иметь в виду, что туроператор вправе поменять авиаперевозчика без согласия (но с уведомлением) туриста.
Чартерные рейсы в России выполняют несколько авиакомпаний. Одни специализируются лишь на перевозке туристов, другие осуществляют также и регулярные рейсы. Вторые обычно надежнее.
Среди тех, кто специализируется на чартерных перевозках, Azur Air (выполняет рейсы в пользу Anex Tour), I Fly (TEZ Tour и TUI), Royal Flight (Coral Travel и Sunmar), а также Pegas Fly и Nordwind Airlines (принадлежат Pegas Touristik). Стоит отметить, что большинство этих перевозчиков выполняют также регулярные рейсы, но в небольших объемах.
Среди регулярных авиакомпаний, которые также возят туристов на курорты, можно отметить Ural Airlines, «Аврору», «Саратовские авиалинии» и Nordstar. При перелете этими авиакомпаниями риск задержек и отмен рейсов сильно меньше, хотя и не исключен полностью.
Узнайте о задержках рейсов
С недавних пор Росавиация стала публиковать результаты ежедневного мониторинга чартерных рейсов. На специальной странице ведомства собрана информация обо всех задержках с указанием причин.
В числе таковых может быть позднее прибытие самолета. Или позднее окончание техобслуживания. Или поздняя загрузка бортового питания. Но чаще всего задержки происходят
Кстати, Росавиация запрещает авиакомпаниям набирать слишком много чартеров. Например, в середине января ведомство потребовало от Azur Air, Nordwind и Pegas Fly сокращения числа туристических полетов на 30%, от Royal Flight — на 20%. Причина — несоответствие чартерных программ резерву судов. Такие меры призваны минимизировать число задержек и отмен рейсов.
Прочтите справку об авиакомпании
Красивые описания заслуг, наград и преимуществ авиакомпании можно найти на официальных сайтах перевозчиков. Из них туристам интересны прежде всего данные о размере флота. Если в распоряжении авиакомпании находится всего несколько судов — это повод задуматься.
Однако, как известно, главный источник информации в современном мире — «Википедия», и авиакомпании здесь не исключение. Кроме тех же размеров флота (иногда информация в сетевой энциклопедии даже актуальнее, чем официальная), здесь можно прочесть обо всех инцидентах, произошедших с самолетами конкретной компании, ознакомиться с маршрутной сетью и типами самолетов, а также узнать об истории перевозчика и пассажирообороте.
Например, из «Википедии» выясняется, что в январе 2017 года чартер Pegas Fly, следовавший из Перми в Камрань, был вынужден экстренно сесть в Красноярске
Изучите информацию о флоте
В той же «Википедии» можно найти не только количественный состав флота авиакомпании, но и их данные о регистрации — буквенный код типа
В интернете есть несколько ресурсов, которые хранят эту информацию. Например, Planespotters. Так, о борте
Почитайте новости
Непременно стоит помониторить доступную информацию в СМИ, касающуюся авиаперевозчика. Удобней и проще всего искать новости через специализированные сервисы. Они — кладезь полезной информации, о которой вряд ли напишет Росавиация или Planespotters.
В новостях стоит обращать внимание не на задержки, отмены или поломки судов — эту информацию легче и удобней получить из других источников, — а на сообщения об экипажах, отношении стюардесс к пассажирам и состоянии салонов лайнеров. Например, из них можно узнать о «хамоватых бортпроводницах», отсутствии детских ремней или грязных креслах.
Еще один источник подобной информации — блоги и форумы.
Узнайте отзывы других туристов
Новости пишут журналисты, информацию о задержках публикуют чиновники, а вот мнение обычных людей — рядовых туристов лучше всего искать на специализированных сайтах. В России отзывы на авиакомпании можно найти, например, на Turizm.ru.
На Airlines Inform кроме отзывов можно почитать полноценные обзоры, а на сайте сервиса Туту.ру еще и узнать о нормах провоза багажа, домашних животных и терминалах вылета.
Выберите места в салоне
Обычно на чартерные рейсы запрещена предварительная
В интернете есть несколько сайтов (например, Aviacompany.com), где собираются данные о расположении кресел в салонах авиалайнеров и приводится информация о лучших местах в том или ином типе самолетов конкретных перевозчиков.
Например, лучшие места в салоне Boeing 757−200 авиакомпании Azur Air можно найти в 1-м, 11-м, 12-м и 31-м рядах. При этом в 11-м ряду всего два кресла вместо трех и увеличенное пространство для ног. Места в 1-м и 31-м рядах тоже хороши, но расположены они в непосредственной близости от туалета, так что, выбирая их, стоит приготовиться к постоянно стоящим в очередях к заветной двери пассажиров.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.