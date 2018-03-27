Сбили с ритма. Как модельеры украли у хип-хопа креативность
Вышедшая совместная коллекция культового американского бренда Supreme и легендарной
Вышедшая совместная коллекция культового американского бренда Supreme и легендарной
В лондонском магазине марки купить вещи можно было только по предварительной записи и по предъявлении документа, подтверждающего личность (чтобы отсеять самозванцев и известных перекупщиков). Ситуация до смешного напоминала советские времена («выбросили финские сапоги!»), однако таковы уж реалии современной моды — запуск других коллекций Supreme иногда сопровождался и драками. Интереснее, впрочем, то, что дизайн одежды основан на оформлении пластинки Fear Of a Black Planet, вышедшей в 1990 году, когда большинство покупательской аудитории Supreme еще не появилось на свет. Многие из них, возможно, даже и не слышали диск, но
Еще более удивительным и странным было то, что спортивная одежда многих исполнителей рэпа несла бренды люксовых европейских марок — особенной популярностью пользовались Gucci и Louis Vuitton. В те времена сама идея выпустить
Их черный человек
Все эти вещи шились в маленьком гарлемском ателье; дизайн же придумывал его хозяин — портной Дэниэл Дэй по прозвищу Щеголь Дэн (Dapper Dan). У него одевались не только
За использование логотипов Дэй ни цента не платил их правообладателям — все эти роскошные наряды были стопроцентными подделками. Сам Дэй, впрочем, с этим не согласен: «В те времена Gucci предлагал костюмы и замшевые юбки по колено. Такие вещи на улицах Гарлема смотрелись бы дико. Я старался создать одежду, которая подходила бы под стиль людей моего района. А людям было всё равно, сшиты ли эти вещи в Европе или на 125-й улице».
При этом Дэй действительно (по воспоминаниям клиентов) обеспечивал высочайшее качество: тисненая кожа, качественная машинная вышивка, дорогие материалы. В то время американская индустрия одежды начала переносить производство в Китай, так что Дэю удалось по дешевке купить необходимое оборудование на закрывавшихся фабриках. В результате изделия «Бутика Дэна» на 125-й улице могли конкурировать по качеству с европейскими — да и цена у них была вполне соответствующая. К тому же каждая вещь шилась строго на заказ и была уникальной.
В начале 1990-х на Дэя подали в суд сразу несколько люксовых европейских брендов, включая Gucci, и ему пришлось, как он говорит, «уйти в подполье». Ателье формально закрылось, но портной продолжал обшивать гарлемских знаменитостей — сперва вместе с сыном, а в нынешнем столетии уже и с внуком.
Впрочем, в прошлом году он неожиданно вернулся в легальный бизнес — как модель и партнер того самого дома Gucci, который некогда заставил его уйти на нелегальное положение. В показанной летом 2017 года круизной коллекции итальянской марки зоркие знатоки заметили
Разразился небольшой скандал, однако креативный директор Gucci Алессандро Микеле заявил, что сделал это сознательно, чтобы показать цикличность развития моды и отдать дань уважения Дэю. Вскоре бренд спонсировал открытие ателье Дэя — теперь уже официального партнера Gucci — а при нем и первого бутика знаменитой марки в Гарлеме.
Удивительно, но
Нарисуем — будем жить
Белые дизайнеры также вовсю пользуются теперешним статусом
Так, французский бренд Vetements, детище самого модного дизайнера десятилетия Демны Гвасалия, в 2016 году выпустил футболки с портретом рэпера Снупа Догга, практически идентичные тем, что продавались на концертах во время его турне 1993 года Beware Of the Dogg. Заметная разница наблюдалась разве что в цене — майка с лейблом Vetements предлагалась (и была очень быстро раскуплена) за $900.
Забавно, что практически одновременно футболки с тем же фото Снупа и слегка измененным дизайном выпустил и массовый бренд Forever 21 — но уже по «народной» цене в $18. При этом оба производителя получили разрешение на использование образа исполнителя, заплатив за лицензию, — никто, таким образом, в накладе не остался.
Vetements, впрочем, вообще в явном долгу перед
С одной стороны, такая ситуация в модной индустрии может рассматриваться сугубо положительно — как признак победившего мульткультурализма, поворота некогда консервативного и самодостаточного мира люкса к молодому потребителю, взаимопроникновения «низовой» уличной моды и стиля богатых и сверхбогатых.
Иной, впрочем, выглядит ситуация, когда производители товаров, рассчитанных на покупателей с доходами значительно выше среднего, вовсю эксплуатируют тематику, связанную изначально с трущобной субкультурой, может показаться и циничной. В рамках принятого сегодня на Западе дискурса это можно назвать и «культурной апроприацией» — заимствованием культурой угнетателей достижений культуры угнетенных.
Впрочем, судя по доходности
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