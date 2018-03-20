Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
Перемены на кухне помогут похудеть
5 крутых вещей, которые могут сделать родителей счастливее
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
В Сеть попали снимки невесты принца Гарри без одежды – СМИ
Немецкие СМИ предсказали что ждёт РФ после выборов
Нюшу в ультракоротких шортах сравнили с хищницей
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
10Луминале-2018
01:06 (мск), источник: Газета.Ру

Папа Римский назвал проституцию пыткой

Папа Римский Франциск в своей проповеди назвал проституцию пыткой в отношении женщин, сообщает NBC News.

Источник: AP 2018

В ходе проповеди в понедельник Франциск попросил прощения для всех христиан, которые платят за секс. Он отметил, что люди, которые часто обращаются к проституткам, являются преступниками с «больной психикой».

«Это не любовь, это пытка для женщины. Не будем путать термины», — добавил Франциск.

Ранее Папа Римский объявил о возврате комиссии по борьбе с домогательствами.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Рок-группа «Пикник» попала в страшную аварию
Госпитализирован Федор Добронравов
Путин наметил основные задачи на четвертый президентский срок
Макаревич не намерен извиняться за слова о "злобных" россиянах
В США мальчик застрелил сестру из-за игры
Bloomberg: власти Германии ищут замену российскому газу
В Верховной Раде покажут «шокирующее» видео с участием Савченко
Американец выиграл 19 миллионов долларов и пошел грабить банки
Белый дом: Трамп не планирует звонить Путину по поводу выборов
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь