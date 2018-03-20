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03:28 (мск), источник: Вести Иркутск

Флешмоб в поддержку больной девушки устроили жители в Саянске

В Саянске жители города устроили флешмоб в поддержку 25-летней Дарьи Шигабаевой, которая борется с тяжёлым недугом.

Источник: Вести Иркутск

В Саянске жители города устроили флешмоб в поддержку 25-летней Дарьи Шигабаевой, которая борется с тяжёлым недугом.

Рано утром под окнами её квартиры автомобили выстроились в огромное слово «Даша», а также в форму сердца, которое заполнили люди с красными шарами и плакатами. В них они от руки написали пожелания выздороветь. Организатором акции стал местный клуб автолюбителей. Поддержали флешмоб и городские власти.

— Я считаю, что это нужно, чтобы выразить ей поддержку. Дать ей позитив. Чтобы она почувствовала что город, мы её поддерживаем, — говорит организатор флешмоба Вячеслав Пятибратов.

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