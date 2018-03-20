В аэропорту Владивостока не подтвердили информацию об авиакатастрофе

Источник: Восток Медиа

Жителей Приморья перепугали сообщениями об авиакатастрофе в международном аэропорту Владивосток — в Сети появилось видео пожара, якобы случившегося прямо на территории воздушной гавани. В аэропорту РИА «Восток-Медиа» эту информацию официально опровергли.

Вечером в понедельник, 19 марта, пользователей социальных сетей и мессенджеров Приморья охватила настоящая паника. Неизвестные запустили в Сеть ролик, в котором сообщается о крушении самолёта в аэропорту Кневичи.

«Только что в аэропорту упал самолёт. По ходу Сеул что ли упал. Всё горит, в огне! Жесть просто», — говорит автор ролика.

Однако эта информация быстро нашла опровержение. Руководитель пресс-службы аэропорта Ирина Присяжнюк сказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что это дезинформация.

«У нас не было пожара. Аэропорт работает в штатном режиме», — сказала она.