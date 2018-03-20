В аэропорту Владивостока не подтвердили информацию об авиакатастрофе
После одного видеоролика приморцев охватила массовая паника.
После одного видеоролика приморцев охватила массовая паника.
Жителей Приморья перепугали сообщениями об авиакатастрофе в международном аэропорту Владивосток — в Сети появилось видео пожара, якобы случившегося прямо на территории воздушной гавани. В аэропорту РИА «Восток-Медиа» эту информацию официально опровергли.
Вечером в понедельник, 19 марта, пользователей социальных сетей и мессенджеров Приморья охватила настоящая паника. Неизвестные запустили в Сеть ролик, в котором сообщается о крушении самолёта в аэропорту Кневичи.
«Только что в аэропорту упал самолёт. По ходу Сеул что ли упал. Всё горит, в огне! Жесть просто», — говорит автор ролика.
Однако эта информация быстро нашла опровержение. Руководитель
«У нас не было пожара. Аэропорт работает в штатном режиме», — сказала она.
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