Более 20 тысяч человек за неделю обратились к врачам с простудой в Иркутской области
В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что заболевших ОРВИ и гриппом стало больше.
В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что заболевших ОРВИ и гриппом стало больше.
Однако эпидемический порог не превышен, его уровень ниже почти на 33%. Больше всего подхвативших грипп проживают в областном центре — 15 из 28 человек. В лабораториях определили, что пациенты заразились вирусами типа В и А.
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