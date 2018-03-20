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03:25 (мск), источник: Вести Иркутск

Более 20 тысяч человек за неделю обратились к врачам с простудой в Иркутской области

В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что заболевших ОРВИ и гриппом стало больше.

Источник: Вести Иркутск

Однако эпидемический порог не превышен, его уровень ниже почти на 33%. Больше всего подхвативших грипп проживают в областном центре — 15 из 28 человек. В лабораториях определили, что пациенты заразились вирусами типа В и А.

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