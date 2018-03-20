Уникальная выставка пройдет во Владивостоке

Выставка проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, которое заключили в понедельник директор Приморского музея Виктор Шалай и генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Музеи Московского Кремля проведут несколько выставок из собственного собрания на территории Приморского края… Первым проектом, организованным в соответствии с соглашением, станет выставка “Карта России — вехи истории”, которая откроется в сентябре 2018 года во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума», — отметили в пресс-службе.

Выставка будет посвящена феномену России как самого большого государства, статус которого она удерживает с конца XVII столетия. Музеи Московского Кремля раскроют эту тему, показывая произведения искусства из своих коллекций XIV — начала XX вв. Центральным экспонатом выставки станет уникальное произведение — вышитая карта Российской империи, созданная воспитанницами Московского училища ордена Святой Екатерины в 1872 году и подаренная императору Александру II.

Россия в период правления Александра II существенно расширила свои границы, были присоединены многие земли в Средней Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке, площадь страны к 1867 году составила 23 700 000 квадратных километров. Карта будет впервые показана в России за пределами Московского Кремля, подчеркнули в пресс-службе.