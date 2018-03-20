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03:11 (мск), источник: Вести Приморье

Уникальная выставка пройдет во Владивостоке

Музеи Московского Кремля привезут в сентябре во Владивосток выставку «Карта России — вехи истории», на которой покажут уникальный экспонат — вышитую карту Российской империи. Она впервые покинет стены Кремля, сообщили в понедельник в пресс-службе Музеев Московского Кремля.

Выставка проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, которое заключили в понедельник директор Приморского музея Виктор Шалай и генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Музеи Московского Кремля проведут несколько выставок из собственного собрания на территории Приморского края… Первым проектом, организованным в соответствии с соглашением, станет выставка “Карта России — вехи истории”, которая откроется в сентябре 2018 года во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума», — отметили в пресс-службе.

Выставка будет посвящена феномену России как самого большого государства, статус которого она удерживает с конца XVII столетия. Музеи Московского Кремля раскроют эту тему, показывая произведения искусства из своих коллекций XIV — начала XX вв. Центральным экспонатом выставки станет уникальное произведение — вышитая карта Российской империи, созданная воспитанницами Московского училища ордена Святой Екатерины в 1872 году и подаренная императору Александру II.

Россия в период правления Александра II существенно расширила свои границы, были присоединены многие земли в Средней Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке, площадь страны к 1867 году составила 23 700 000 квадратных километров. Карта будет впервые показана в России за пределами Московского Кремля, подчеркнули в пресс-службе.

Основой экспозиции станут предметы, которые были созданы по повелению российских правителей в связи с важнейшими событиями в геополитической истории России и хранящиеся в Музеях Московского Кремля. Посетители смогут увидеть около ста экспонатов из различных коллекций музея.

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