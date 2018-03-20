Дублёры хабаровского «СКА-Нефтяника» впервые стали серебряными

Практически никто не рассматривал хабаровчан в качестве претендентов на медали. В фаворитах шли команды из Архангельска, Красноярска и Ульяновска, однако по ходу турнира молодые «армейцы» рушили один прогноз за другим, заявив о себе как о потенциальных обладателях чемпионского золота.
Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», одним из ключевых стал поединок с новосибирским «Сибсельмашем». Проигрывая 0:2, хабаровчане сумели переломить ход встречи в свою пользу и победить со счётом 5:2. Из-за потерь, которые понесли другие фавориты, «армейцы» возглавили турнирную таблицу.
На следующий день в матче против ульяновской «Волги», вновь уступая с разницей в два мяча, подопечные Михаила Клянина вновь собрались и победили — 5:4. Эта победа досрочно обеспечила хабаровчанам один из призовых комплектов.
Все решал заключительный матч против действующих чемпионов страны — дублёров красноярского «Енисея». У «СКА-Нефтяника-2» было преимущество в два очка, и чтобы подняться на высшую ступень пьедестала, им достаточно было сыграть вничью, однако победа осталась за сибиряками — 4:0. Хабаровчане впервые в истории завоевали серебряные награды.
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