Приморские ученые создали «золотой» шоколад с женьшенем

Как сообщила автор разработки, аспирант департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Майя Разгонова, при получении экстракта женьшеня использовалась особая технология, которая позволяет извлекать компоненты на наноуровне.

В шоколаде использован дикий сорт женьшеня из Лазовского района Приморского края. В одной плитке содержится суточная доза гинзенозидов и других полезных нутриентов, обладающих иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектом.