Гидромет РТ: На Татарстан надвигается снежный циклон

Источник: ИА Татар-информ

«В четверг, 22 марта, республика вновь окажется под влиянием очередного, смещающегося с юго-запада, циклона. Он придет к нам с Черного моря и принесет снег, местами сильный. В отдельных районах пройдет метель. Температура ночью составит 5−10 градусов мороза, а днем — от нуля до -5 градусов. На дорогах сохранятся гололедица и снежные заносы», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина.

По словам эксперта, в ближайшие дни кардинальных перемен в погодных условиях не произойдет. Погода будет развиваться по зимнему сценарию. В предстоящие сутки местами в южных районах пройдет небольшой снег. Минимальная температура составит 12−17 градусов мороза, местами при прояснениях до -24 градусов. В предстоящую среду, 21 марта, ночью осадки не прогнозируются. Днем и вечером в западных районах ожидается снег и слабая метель. Температура ночью составит 11−16 градусов мороза, а в восточных районах при прояснениях до -20 градусов. Днем потеплеет до 2−7 градусов мороза.

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев добавил, что в республике «наблюдается северное вторжение», поэтому отмечается низкий температурный фон.