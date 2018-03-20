Проезд по улице Карла Либкнехта в Иркутске закроют на выходных
На участке дороги будут ремонтировать теплотрассу.
На участке дороги будут ремонтировать теплотрассу.
Внимание, автомобилисты! Вечером в пятницу, 23 марта, до раннего утра 26 марта закроют для проезда улицу Карла Либкнехта возле дома 145а. Как пояснили в
Кроме того, до 21 марта ограничено движение автомобилей по улице Красного Восстания вблизи пересечения с переулком Аркадия Сударева. Рабочие проводят там аварийный ремонт на теплосетях.
Это еще не все — до 1 мая 2019 года нельзя проехать по участку улицы Баженова от улицы Бородина до пересечения с внутриквартальным проездом. В этом районе строят многоквартирные жилые дома. Застройщик обязуется обеспечить проезд к домам для экстренных служб и местных жителей.
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