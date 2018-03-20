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09:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Проезд по улице Карла Либкнехта в Иркутске закроют на выходных

На участке дороги будут ремонтировать теплотрассу.

Источник: Комсомольская правда

Внимание, автомобилисты! Вечером в пятницу, 23 марта, до раннего утра 26 марта закроют для проезда улицу Карла Либкнехта возле дома 145а. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, причина — аварийные земляные ремонтные работы на теплотрассе.

Кроме того, до 21 марта ограничено движение автомобилей по улице Красного Восстания вблизи пересечения с переулком Аркадия Сударева. Рабочие проводят там аварийный ремонт на теплосетях.

Это еще не все — до 1 мая 2019 года нельзя проехать по участку улицы Баженова от улицы Бородина до пересечения с внутриквартальным проездом. В этом районе строят многоквартирные жилые дома. Застройщик обязуется обеспечить проезд к домам для экстренных служб и местных жителей.

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