В апреле улицы Владивостока станут чище

Источник: VLADNEWS

2 апреля во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник, который традиционно проводится в целях благоустройства и улучшения санитарного состояния города, очистки дорог, тротуаров, парков, скверов, придомовых территорий от мусора после зимних месяцев. Дорожные и коммунальные службы, ТСЖ и управляющие компании, транспортные предприятия и организации всех форм собственности приступят к наведению порядка на подведомственных территориях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Дорожные службы приступят к уборке дорог и пешеходных зон, на улицы города выйдут пылесосы, поливомоечные машины, машины со специальным навесным оборудованием для мойки дорог и дорожных ограждений.

С наступлением тепла городские озеленители наведут порядок в скверах и парках, на газонах и откосах, приступят к санитарной, формовочной и омолаживающей обрезке деревьев и кустарников, а также подготовке городских клумб к высадке цветов. Совсем скоро Владивосток заиграет разными красками уже в мае на клумбах Владивостока расцветут 60 тысяч тюльпанов желтого, красного, розового и пурпурного цвета, зазеленеют живые изгороди, расцветут магнолии, абрикосы и вишни.

В этом году специалисты планируют провести работы по уходу за ранее высаженными зелёными насаждениями, а также высадить в городе более 300 тысяч цветов, 3200 кустарников и 330 деревьев хвойных и лиственных пород, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

Присоединиться к наведению чистоты и порядка на своих территориях обязаны предприятия торговли и общественного питания, собственники и арендаторы зданий, гаражно-строительные и жилищно-строительные кооперативы, ТСЖ, а также организации всех форм собственности.