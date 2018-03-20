В апреле улицы Владивостока станут чище
Дорожные службы приступят к уборке дорог и пешеходных зон.
Дорожные службы приступят к уборке дорог и пешеходных зон.
2 апреля во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник, который традиционно проводится в целях благоустройства и улучшения санитарного состояния города, очистки дорог, тротуаров, парков, скверов, придомовых территорий от мусора после зимних месяцев. Дорожные и коммунальные службы, ТСЖ и управляющие компании, транспортные предприятия и организации всех форм собственности приступят к наведению порядка на подведомственных территориях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Дорожные службы приступят к уборке дорог и пешеходных зон, на улицы города выйдут пылесосы, поливомоечные машины, машины со специальным навесным оборудованием для мойки дорог и дорожных ограждений.
В этом году специалисты планируют провести работы по уходу за ранее высаженными зелёными насаждениями, а также высадить в городе более 300 тысяч цветов, 3200 кустарников и 330 деревьев хвойных и лиственных пород, сообщили в управлении дорог и благоустройства.
Присоединиться к наведению чистоты и порядка на своих территориях обязаны предприятия торговли и общественного питания, собственники и арендаторы зданий,
Общегородской субботник в этом году состоится 21 апреля. Ежегодно в субботниках принимают участие около 200 тысяч горожан. В этом году жителей Владивостока снова приглашают проявить активность и принять участие в санитарной очистке города к примеру, привести в порядок свой двор: высадить деревья, кустарники и цветы, установить урны и скамейки. Инвентарем и посадочным материалом обеспечит управляющая домом организация на основе заявки жильцов.
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