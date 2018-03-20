Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая жертва: в Британии отравлен зять российского олигарха
Молоко утконоса убивает супермикробы
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
СМИ: Киевляне массово покидают город
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
В Сеть попали снимки невесты принца Гарри без одежды – СМИ
Немецкие СМИ предсказали что ждёт РФ после выборов
Бывший муж Анфисы Чеховой зарабатывает на жизнь стриптизом
Мария Погребняк сама себе делает «уколы красоты»
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
04:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Капремонт не доведет до отчаяния приморских пенсионеров

Почти 3,5 миллиона рублей с начала года направлено на компенсации взносов за капитальный ремонт пенсионерам Приморья. С начала года эта мера социальной поддержки назначена почти 14,8 тысячам жителей края, сообщили DEITA. RU в краевой администрации. По информации департамента труда и…

Источник: ДЕЙТА

Почти 3,5 миллиона рублей с начала года направлено на компенсации взносов за капитальный ремонт пенсионерам Приморья. С начала года эта мера социальной поддержки назначена почти 14,8 тысячам жителей края, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

По информации департамента труда и социального развития, в территориальные отделы с заявлениями о компенсации взноса за капитальный ремонт обратилось около 5,8 тысяч пенсионеров старше 70 лет, имеющих возможность получить компенсацию за этот коммунальный платеж в размере 50%. Остальные — получатели старше 80 лет, которым полагается компенсация 100%.

Согласно федеральному законодательству, компенсация взноса предоставляется неработающим пенсионерам старше 70 и 80 лет, являющимся собственниками жилья, одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров.

Специалисты обращают внимание, что закон предусматривает компенсацию для пенсионеров старше 70 лет, если те не имеют льготного статуса.

Михаил Грач.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 За продавшего машину автолюбителя вступился Верховный суд
Четыре человека погибли в огненном аду Владивостока
Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии
Макаревич не намерен извиняться за слова о "злобных" россиянах
Bloomberg: власти Германии ищут замену российскому газу
В Верховной Раде покажут «шокирующее» видео с участием Савченко
В США мальчик застрелил сестру из-за игры
Американец выиграл 19 миллионов долларов и пошел грабить банки
Белый дом: Трамп не планирует звонить Путину по поводу выборов
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь