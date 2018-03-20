Переправу Ванино — Холмск открыли для паромов

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, непогоду паромы пережидали в порту Ванино. В общей сложности переправа не работала почти сутки.

РИА «Восток-Медиа» писало, что морское сообщение между населёнными пунктами Ванино и Холмск закрыли в превентивных целях из-за сложных погодных условий — по территории Хабаровского края и Сахалинской области проходил циклон. Из-за действия фронтальных разделов шёл снег, ветер усилился до 13−18 метров в секунду, с порывами до 16−21 метров.

Последний раз переправу Ванино — Холмск закрывали 9 марта. Тогда непогода бушевала недолго, сообщение с материком наладили уже на следующий день. В январе пассажиры ждали улучшения погодных условий два дня.