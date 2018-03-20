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04:16 (мск), источник: Восток Медиа

Переправу Ванино — Холмск открыли для паромов

Паромная переправа между Хабаровским краем и Сахалином возобновила работу. Движение для судов открыли в ночь на вторник, 20 марта.

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, непогоду паромы пережидали в порту Ванино. В общей сложности переправа не работала почти сутки.

РИА «Восток-Медиа» писало, что морское сообщение между населёнными пунктами Ванино и Холмск закрыли в превентивных целях из-за сложных погодных условий — по территории Хабаровского края и Сахалинской области проходил циклон. Из-за действия фронтальных разделов шёл снег, ветер усилился до 13−18 метров в секунду, с порывами до 16−21 метров.

Последний раз переправу Ванино — Холмск закрывали 9 марта. Тогда непогода бушевала недолго, сообщение с материком наладили уже на следующий день. В январе пассажиры ждали улучшения погодных условий два дня.

Подобная проблема с паромным сообщением возникает по причине непогоды каждую зиму. Сейчас у правительства России есть планы соединить два региона — Хабаровский край и Сахалинскую область — с помощью моста. Стоимость проекта магистрали с материка на остров оценивается в 400 миллиардов рублей. Проектируемая длина пути составит 580 километров.

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